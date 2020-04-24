【DSE 2020】視覺藝術首科開考　家長陪同下考生帶防疫用品應考　

中學文憑試受新冠肺炎疫情影響，押後約一個月後，今日（24日）終於開考，首科是視覺藝術科。為了防疫，考評局及教育局實施了一系列防疫安排，包括要求所有進入試場的考生須佩戴口罩、測量體溫及遞交健康申報表等。視覺藝術科考場約有32間，共3,364名學生報考，有居住筲箕灣往半山區考場應考的學生，於早上7時已經到達考場，又指擔心未能通過體溫檢測，出門口前已家兩度額探，其父亦隆重其事請半日天陪女兒到試場，並提醒要放鬆心情。 亦有陪同女兒到場應考的家長表示，早前「每天五時正開電視看確診數字，希望（疫情）不要爆發」，又指女兒及同學都感到焦慮「考公開試就是痛苦」；亦有考生明言：「戴口罩會焗，在緊張環境下更緊張！」

何同學（右）提早在早上約七時已到達考場。（盧翊銘攝）

位於港島半山區的聖若瑟書院，是其中一個視覺藝術科考場。現年17歲、就讀聖保祿中學的何同學說，早在七時已到場。她說，今次是首場考試，心情頗為緊張，由於所攜物品較多，加上住在筲箕灣，故提早在六時起床，梳洗後由爸爸陪同下到試場外等候入內。

兩度在家探體溫 擔心考場洗手間有隱藏風險 會避免飲食

她解釋，視藝科非核心科目，擔心疫情下班次較疏，「班次不密，非核心科，早好過遲」，擔心未能通過體溫檢測的她，更在家兩度額探。她說，近日疫情有緩和跡象，但擔心考場洗手間有隱藏傳播風險，會避免飲食，並帶備消毒搓手液備用，「如廁前後都會用搓手液潔手。」

陪同女兒到考場的爸爸何先生認為，押後考試讓女兒有更多時間準備，考慮到視藝科須帶備不少工具，加上路程較遠，故特地請半天假陪女兒到試場，並提醒女兒放鬆心情。

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媽媽：每日開電視留意疫情

而陳太亦特地陪女兒乘的士到考場，她形容疫情影響，考評局宣布須押後考試、取消口試及不確定能否開考都令她及女兒都感到忐忑及緊張，「每天五時正開電視看確診數字，希望不要爆發。」她說，女兒及其同學都感到焦慮，「考公開試就是痛苦」，沒在家預演一次戴口罩考試，但已預備了充足防疫物品給女兒帶入考場，「口罩三個、消毒水兩三枝」，亦會安排親友接送女兒往返試場。

同學憂巴士多人增感染風險

陳同學及林同學則因為擔心巴士人多，在太古一起合資共乘的士赴考。陳直言，疫情停課令她請教老師時需時較長，而一度押後考試亦令她心情反覆，考試時須戴口罩亦令她更緊張，「戴口罩會焗，在緊張環境下更緊張」，擔心影響表現，要預備「更強大的內心」應考。而林同學亦擔心考場未有做足防疫措施，會盡量不如廁。

中學文憑試受新冠肺炎疫情影響，押後約一個月後，今日終於開考。（盧翊銘攝）

校長：加強廁所清潔

雖然考評局規定學校在7時50分開放供考生內進，聖若瑟書院提早在7時40分左右讓考生入內，校長程景坡更親身出校門外呼籲考生入等候區休息。

程說，視覺藝術科考場規定每名考生會有「兩桌一椅」的安排，所以座位間的距離會有1.8米。31名考生將在禮堂內應考，校方另備有一間特別室作突發情況使用，若有考生不適會被安排調往特別室。另外，校方亦會加強洗手間清潔，貼上排隊輪候線。

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