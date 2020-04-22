【逃犯條例】中大二號橋下周二重開　崇基門入校需出示證件

反修例運動中，中文大學二號橋位置一度成為衝突戰場，其後因維修工程暫停開放。 中文大學宣布，將於下周二（28日）早上開放二號橋給車輛及行人使用。此外，大埔公路崇基學院入口亦會於當日重開，駕駛人士或乘客、行人需要出示中大證件，否則將需要向保安登記。

中大二號橋於去年衝突時遭破壞。（資料圖片／余俊亮攝）

中大指，二號橋早前於路政署完成加固圍欄工程後，在3月下旬交回校方跟進。中大說，二號橋及其連接路段的路面損毀嚴重，大學需時修復受破壞的路面及重鋪瀝青，並重新安裝受嚴重損毀的行人道欄杆、道路指示牌，及重髹路面標誌等工作。

行車通道收窄為單線行車

二號橋將於下周二（28日）早上8時重開，行人通過橋面往返校園環迴東路及位於科學園路的大學東閘入口；至於行車通道則收窄為單線行車，以避免交通癱瘓及嚴重意外發生，即只准車輛由大學東閘入口經二號橋駛進校園環迴東路，而負重超過24公噸的車輛亦不准使用二號橋。

崇基門同樣於4月28日早上8時重開。（資料圖片／梁鵬威攝）

出入崇基門需出示中大證件

而大埔公路崇基學院入口、即崇基門同樣於下周二早上8時重開，但維持校園出入管理措施。若車輛沒有有效的中大泊車證，駕駛人士或乘客須出示「中大通」或其他中大證件，進入校園的校友須出示校友圖書證或校友信用咭以證明身分，所有行人亦須出示相關中大證件。未能出示以上證件的駕駛人士或行人，須向保安人員登記身分證明資料。