【逃犯條例】中大二號橋今晚起暫時封閉　紅隧短期內未能開通

有網民自本周一（11日）起發起堵塞本港主要道路，以達至全城罷課、罷工、罷市的「三罷」，本港多條主要幹道都被堵，交通嚴重受阻，警方多次嘗試清理不果，及至今天（16日）在沒有大規模的堵路活動，加上有市民自發清理路障下，部分道路終於重新開通。 政府指，鑑於早前有「暴徒」從中文大學旁二號橋向吐露港公路投擲汽油彈及雜物等，導致公路不能行車，相關部門會在今日晚上開始進行工程，暫時封閉二號橋，確保道路暢通及使用者的安全。政府人員深夜在二號橋連接中大位置，放置一排石墩，以防止再有人從中大方向進入二號橋而向下方擲雜物。 受到縱火而爆炸的紅磡海底隧道，短期內就未能開通。政府稱相關部門及隧道營辦商在工作人員安全受到保障時，會盡快評估系統損毀程度並擬定修復計劃。 另外，政府在明天及下周一會繼續安排免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，及免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站。

11月15日網民第五日發起「三罷」，上午7時許，紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜物路障。(陳晶琦攝)

政府：市民與政府部門合作清理堵路 令人感動

政府晚上表示，市民及政府多個部門今日通力合作，清理多條被堵道路，促使道路重新開通，「市民表達對香港的熱愛，為社會注入正能量，令人感動」。政府續指，但有「暴徒」向清理路障的市民施襲及投擲汽油彈和硬物等，導致有市民受傷，政府呼籲市民應注意安全，亦對「暴徒」極為危險的行為予以強烈譴責。

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多條道理重新開通

政府表示，除市民自發清理路面外，今日自上午起，警方、消防處、運輸署、路政署、食物環境衞生署、民安隊等通力合作，清理路面及進行協調，逐步重新開通各區多條道路，包括吐露港公路、大埔公路、聯合道、薄扶林道、般咸道、將軍澳唐明街和唐俊街、大埔太和路、上水雞嶺迴旋處等。其中，對新界東北居民極為重要的吐露港公路自中午起已重新開通。

政府補充，鑑於早前有「暴徒」從中文大學旁二號橋向吐露港公路投擲汽油彈及雜物等，導致公路不能行車，相關部門會在今日晚上開始進行工程，暫時封閉二號橋，確保道路暢通及使用者的安全。

11月16日早上，陶輝（右）及三名防暴警到中大二號橋巡視，檢走兩箱汽油彈及樹鋸後離開。（黃偉民攝）

另外，紅磡海底隧道方面，政府稱，早前有「暴徒」攻擊隧道使用者、在收費亭縱火及破壞行政大樓，由於附近仍有「暴徒」聚集，加上相關交通管理系統破損，隧道短期內未能開通。相關部門及隧道營辦商在工作人員安全受到保障時會盡快評估系統損毀程度並擬定修復計劃。

而政府在明天及下周一會繼續安排免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭，及免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站。港鐵有個別車站因被「暴徒」破壞而未能開放，其中大學站內部損毀嚴重，亦有「暴徒」向港鐵設施投擲汽油彈。相關部門會與港鐵公司保持緊密聯繫，並因應港鐵服務情況作出相應安排。