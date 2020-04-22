【新冠肺炎】港大醫科生惹確診疑雲　張竹君：屬假陽性或早期染病

新冠肺炎疫情持續，一名參與畢業考試的24歲港大醫學院男學生，昨（21日）傳出初步確診，惟二度檢測後化驗結果呈陰性。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（22日）於例行記者會指，該男學生並不能歸類作疑似個案，相信其情況或屬於「假陽性」，亦有機會是較早期染病但無病徵。她又提到，男學生無外遊記錄，大部份時間留家，曾與友人飯聚，但無接觸過有病徵人士，現時正於瑪麗醫院留醫。 她提醒指，社區或存有隱性傳播鏈，市民需保持社交距離。

張竹君指，相信該男學生或是「假陽性」。（李澤彤攝）

張竹君指，該名24歲的港大醫學院男學生，昨日（21日）抵達考場時出現低燒情況，他自行前往私家醫院接受檢測，初步證實呈陽性，其後同一樣本送至政府化驗所則確定為陰性。男學生隨後轉送瑪麗醫院留醫及再取樣本檢測，化驗結果呈陰性。

曾與友人用膳 報稱無病徵

張竹君指，該男學生並不屬於疑似個案，相信其情況或是「假陽性」，亦有機會是較早期染疾但無病徵，延至目前始檢測到殘留病毒。她又指，男學生於潛伏期間無外遊記錄，大部份時間留家、前往考試及與友人用膳，亦無接觸過有病徵人士。張竹君續稱，此情況反映社區存有隱性傳播鏈亦不出奇，所以保持社交距離相當重要，瑪麗醫院將會再為他作血清測試，以驗抗體。

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