【新冠肺炎】社聯派5000元津貼　周四起接受合資格劏房戶電話預約

新型冠狀病毒疫情持續，香港社會服務聯會早前獲渣打銀行捐贈1000萬元，將用作資助劏房家庭於疫情期間支付租金，合資格的2000個家庭每戶將可獲5000元。 社聯公布申請詳情，合資格家庭可於明日（23日）上午11時起致電15間執行機構作電話預約，若在周六中午前成功預約，其申請將務必獲處理。成功預約後，機構將分批安排會面填寫申請表。

社聯將向合資格劏房家庭派發每戶5000元，惠及2000戶。（資料圖片）

社聯公布申請資助的詳情，15間執行機構將從明日上午11時起接受電話預約申請，於周六（25日）中午12時或之前成功與機構作電話預約的申請將務必獲處理，而之後接獲的查詢將視乎名額再作處理。申請日期將至5月6日。

不會接受排隊索取表格

申請人士可致電鄰近的執行機構查詢及預約申請，機構不會接受跨區申請，而因應疫情，機構亦不會接受排隊索取申請表格。成功預約後，機構將分批安排會面填寫申請表。若申請人士獲安排會面填寫申請表，申請人需要帶同申請人與住戶成員身份證明文件、相關入息證明文件（包括2019年12月及2020年3月的入息証明）及銀行存摺、銀行月結單用作填寫表格。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

欲申請資助的家庭需要符合以下條件：居住於劏房的香港居民、疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、受疫症影響家庭收入減少30%或以上、家庭成員包括18歲或以下的受養子女、非綜援受助家庭。

▼全港家庭每月入息中位數的75%▼

全港家庭每月入息中位數的75%。（社聯提供資料）

▼各區執行機構預約申請電話及名額數目▼