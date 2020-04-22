關愛基金助基層生買電腦　本學年約270間學校申請　增幅逾四成

新冠肺炎疫情下，全港中小學停課近三個月期間，不少學校都轉用電子學習。不過，基層學生卻欠缺足夠資源參與網上學習。教育局今（22日）回覆立法會議員書面質詢時表示，局方自2018/19學年起，透過關愛基金資助推行「自攜裝置」政策學校的清貧學生，購買流動電腦裝置，該學年約有190間中小學參加，2019/20學年則增加至約270間，增幅約42%。

新冠肺炎疫情下，全港中小學停課近三個月期間，紛紛轉用電子學習，不過，基層學生卻欠缺足夠資源跟上網上教學。（資料圖片）

教育局指，本學年關愛基金援助基層學校購買電腦裝置的項目原已取消，但因應疫情影響，不少學校推展網上教學，故作出彈性處理，讓學校為有需要學生即時提出申請。教育局指，2018/19學年，約有190間中小學申請關愛基金的相關資助項目，約有1.3萬名學生受惠；2019/20學年，申請資助的中小學增加至約270間，比上一個學年增加約42%。

教育局指，在停課期間，中小學可善用不同學習模式，包括電子學習，讓學生有系統地適量學習。局方指，對於個別學生沒有電腦等設備，學校亦積極提供支援，例如借出設備供學生使用、列印課業文本及工作紙郵寄學生，或由家長按實際需要回校提取，以達致「停課不停學」。