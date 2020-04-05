【新冠肺炎】基層小學逾一成學生無電腦 　靠父母手機上堂難趕課

新型冠狀病毒疫情接近社區爆發階段，全港學校停課逾兩個月，各校急推網上教學應對，不過，要達致「停課不停學」目標，對基層學校絕非易事。位於太子的聖公會基榮小學，全校有約一成四、即過百清貧學生，未有電腦使用，需靠父母手機網上學習，部份未能實時上課或準時交功課。她評估，整體教學進度落後，課程有約三分一未完成，且學生在家學習質素參差，復課無期下，恐怕難追本學期趕課程。 家福會指，收到約十間小學求助，最少有400名基層學童沒有電腦設備，影響網上學習，機構正徵集全新或二手平板或手提電腦，供有需要學生使用。

聖公會基榮小學校長許穎芬表示，疫情下令學界全面推展網上教學，比以往更進一大步，唯基層家庭因面對資源、資訊科技能力水平不足，難以同步配合。（胡家欣攝）

聖公會基榮小學全校有七百五十多位學生，有約一半為基層學生，領取綜援、全額及半額學習書簿津貼。新冠肺炎疫情自二月起爆發，學校急忙全校推展網上教學，先採用雲端平台「Google Classroom」供上載教學短片及功課，三月初各級開始用視像會議程式「Zoom」實時教學。但基層學生學習資源匱乏，並非每人擁有一部電腦或手機。學校統計有約一成四、過百位清貧學生須依賴使用父母手機；另有一成半學生家裡沒有裝設寬頻，須用SIM卡上網。

實時教學只限三科主科 多於傍晚時份上課

校長許穎芬表示，基層家長在疫情間仍須外出工作，學生往往要待父母放工回家後，才可以使用對方手機網上學習，「半夜三更先嚟做功課，試過夜晚11點先交功課」；另外，部份家長手機限速上網，亦礙學生實時上課。許指，現時實時教學僅限中文、英文及數學三科主科，亦不會特別規定教學時間，以照顧基層學生需要，「有老師會喺傍晚五點、甚至七點先開始上堂，等佢哋可以有手機上堂。」

推展網上教學，基層家庭欠缺電腦等設備，會影響子女參與學習。許穎芬表示，網上教學初期參與率偏低，平均一班僅一半人參加，低年級有班別更只有三分一、即約十人上課。為解決燃眉之急，學校在本月透過非弁利機構如香港家庭福利會籌集50張SIM卡、借用10多部IPAD等供學生使用，協助到七、八成向校方要求援助的基層學生需要，並遂漸提升網上學習的參與率。

為解決基層家庭硬件不足問題，學校尋求社福機構如家福會等協助，籌集SIM卡及電腦供學生網上學習。圖左起為家福會註冊社工高級經理（青少年服務）吳浩希、基榮小學校長許穎芬及學生輔導主任易美玉。（胡家欣攝）

教學進度落後 課程尚有三分一未完成

學界停課至今逾兩個月，許穎芬評估，其校教學進度整體落後，學生在家學習質素參差，課程尚有三分一未涵蓋。她指，現時復課時間未知之數，若五月分階段復課，除小五維持期末試外，其餘各級考試將取消，學生繼續上課追趕課程進度，亦會縮減暑假日子補課。不過，她指，最壞情況下，若停課至九月，暑假則難以補課，恐怕學校難追趕本學期課程，屆時亦會面對如何評核升班的疑難。

許穎芬認為，在疫情之下，教育界進一步實踐網上教學，學生亦有更多空間體驗「自學」的樂趣，不過，對於基層學生而言，網上學習仍屬「奢侈品」，難以同步配合，須獲額外支援。她指，學校未有參加電子學習自攜裝置（BYOD）計劃，原因是基層家庭除難以負擔電腦等設備外，同時存在多重憂慮，「計劃下每人可擁有一部電腦，但當時家教會、校董會商量過，家長擔心自己未有資訊科技知識支援子女，其次，擔心小朋友冇自制能力使用，最終家教會反對參與。」

在停課這段日子，小朋友作息欠缺規律，有社工建議家長可為子女制定時間表。（資料圖片）

停課長 親子紛擾多 社工：為子女規劃時間表

另外，在停課這段日子，許穎芬留意到家長與子女因長時間相處，親子之間衍生不少磨擦。許舉例，有老師向她反映，有學生用ZOOM上堂時，其父因不滿佔用客廳空間而大聲喝斥。學校輔導主任易美玉表示，現時學生不用上課，自由時間較以往多，有學生會沉迷打機至深夜，家長為阻止子女打機，互相之間產生好多衝突。

家福會註冊社工高級經理（青少年服務）吳浩希建議，在這段時間，作為家長應為子女規劃生活時間表，編配上課、做功課、休息及遊戲等時間，令小朋友生活有規律，不會過於放縱。吳又提醒，若子女就讀高年級，建議家長多與子女商議作息時間表，避免單方面安排或指令。

他續指，若子女不時打機，切忌動輒打罵，多了解他們行為背後原因，例如停課期間，有學生未能如常在學習上取得成功感，於是轉移透過打機獲取滿足感，此時家長可在家安排興趣活動補足子女需要。吳又鼓勵家長可多與學校溝通，了解新的教學模式、課業評估情況，作出適當的配合。