【新冠肺炎】新增4宗確診個案均從英國回港　包括住粉嶺2歲男嬰

本港新冠肺炎疫情漸轉平穩，今日（22日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案，涉及兩男兩女，年齡介乎2歲至68歲，他們都曾到過英國；累計有1033宗確診及一宗疑似個案。第1034個案的兩歲嬰兒曾隨母親赴英國探親，他的經糞便檢驗後對病毒呈陽性，現入住大埔那打素醫院，其父母都是密切接觸者，需要接受檢疫。

4月22日確診的4個案均是從英國回港。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日新增的４宗確診個案，個案編號由1031至1034宗，涉2男2女，全部人都從英國回港，其中三人於亞博檢驗後送院，另外一人本身正接受家居檢疫。



第1031宗個案是一名68歲男人，本身有其他病患，他於3月5日至4月21日曾到英國，但並無病徵；第1032宗則是一名52歲的在英國居住的女患者，她在4月21日從英國返港時沒有發燒，但早在3月24日出現發燒情況兩星期，其後退燒，於4月14日至17日有上班。兩人現時均入住瑪嘉烈醫院。第1033宗是26歲女患者，她在英國留學，4月21日返港後確診，同樣沒有出現病徵，現於伊利沙伯醫院留醫。

至於第1034宗則是一名兩歲的嬰兒，他在2月3日至4月12日曾隨母親赴英探親，回港後接受在粉嶺聯和墟聯安街9號聯發大廈的寓所進行家居隔離。雖然他沒有出現病徵，但是經過糞便檢驗出對新冠病毒呈陽性反應，今日入住大埔那打素醫院。他的父母正接受隔離及醫學觀察。

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