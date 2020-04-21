【新冠肺炎】林鄭：已做14萬病毒檢測　研大學化驗所合作增檢測力

新冠肺炎疫情在全球升溫，特首林鄭月娥今早公布兩項加強管控病毒輸入個案措施：所有經機場入境人士都要先接受病毒檢測，並在檢測有結果後才能離開；機場抵港人士經檢測陰性後，回家接受檢疫到近完成時，要再做一個深喉唾液檢測，確保無受感染。 林鄭今晚（21日）在facebook撰文指，本港自今年1月至今，已總共做了14萬個檢測，即每100萬人口做了約1.86萬個。她形容這是相當不錯的水平，但世界衞生組織和各地專家都建議，須加大病毒檢測能力來應付需要，故政府除了探討增加衞生署和醫院管理局的化驗所檢測能力外，亦正與大學的化驗所合作。

政府的其中一項加強病毒管制措施，是要求已回家居隔離的人，在隔離第12日再提交深喉唾液樣本作病毒檢測。（林鄭月娥facebook圖片）

林鄭表示，本港就新冠病毒的檢測，在很早階段已由入院的呈報個案，透過「加强化驗室監察計劃」，逐步擴展到急症室、公立診所、私家醫生診所和入境而無病徴的人士。她形容檢測的成效顯著，截至昨天的1,026宗確診個案中，超過四成是透過上述途徑檢測得到，送院隔離並治療。

林鄭又提到，由於研究疫苗需時，世衞和各地專家都建議加大病毒檢測能力，所以政府除了探討增加衞生署和醫院管理局的化驗所檢測能力外，亦正與大學的化驗所合作，並樂意為私營化驗所提供協助。