新冠肺炎｜勞顧會同意嚴謹處理輸入外勞申請　倡本地人優先

勞顧會今日（22日）召開今年內第一個會議，討論疫情下對勞工界的支援。會議進行約2小時，勞資雙方代表在會後見記者，指大家對輸入外勞計劃皆認同在經濟環境差，失業率持續上升下，應嚴謹處理輸入外勞申請，勞方更認為應暫緩計劃，不過資方表明反對「一刀切」處理。

工聯會新界東辦事處總幹事、勞方委員代表鄧家彪（左）認為，應盡量讓職位留給本地人。（李澤彤攝）

工聯會新界東辦事處總幹事、勞方委員代表鄧家彪表示，勞方曾提出幾項要求，包括暫緩補充勞工計劃，「雖然一年只係3000幾個申請，但認為應盡量讓職位留給本地打工仔。」他又指，「院舍、回收、部分特定飲食工種」只要有足夠培訓，港人亦能勝任。他指，今年首3個月處理的外勞輸入個案，是上年積壓下來的申請，強調會以嚴謹態度去處理。

另外，他們期望政府調整現有第二波抗疫基金細節，如增設失業援助金，保障失業、放無薪假的人，並將新冠肺炎納入職業病，期望勞工處公布具體時間表。

香港工業總會主席、資方委會代表郭振華（左）指，認同更嚴謹處理輸入申請，但強調不應「一刀切」。（李澤彤攝）

香港工業總會主席、資方委會代表郭振華指，針對輸入外勞方面，同意應更嚴謹處理，優先聘請本地員工，但強調不認同「一刀切」，始終部分行業或依然缺人。他又指，歡近政府的第二輪紓困措施，但認為紓緩的資助並不足夠，希望推出振興經濟政策，政府亦應做政多復市準備，令部分行業可以提早鬆綁。

郭提到，期望兩地政府商討檢疫安排，考慮放寛條件，如中港司機般出示健康證明書便可，以方便部分行業復市。

另一方面，最低工資委員會（委員會）今日（22日）起，展開為期8星期公眾諮詢。鄧家彪認為，今年討論會特別困難，但期望僱主可與打工仔共渡時艱；郭振華亦認為，升幅幅度需視乎市場實際環境。

六名勞方代表提出暫緩輸入外勞、提供失業援助等訴求。（李澤彤攝）

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