新冠肺炎｜最新失業率4.2%　工聯會指實況更惡劣　促設失業援助金

新冠肺炎衝擊各行各業，工聯會於4月8日至18日期間以網上及實體問卷形式，進行香港最新就業情況調查，共訪問2225名香港市民，當中33%人士表示停工沒有收入，31%人士需要放無薪假，14%人士更被裁員。受訪者中有一半人被減薪，其中有兩成人更減薪五成以上，收入減半。 工聯會建議政府設立緊急失業援助金，金額以2019年第四季工資中位數的八成為上限，即1.5萬港元，向合資格的失業人士提供最長6個月援助。他們促請政府從速落實「保就業」計劃，儘快發放薪金補貼，並加強監督，以免撥款被濫用。

工聯會要求政府設立失業援助金。（鄭榕笛攝）

政府統計處今天公布1月至3月份失業及就業不足數字，失業率將由2月份的3.7%惡化至4.2%，是9年最高水平; 就業不足比率升至2.1%，接近10年高位。

工聯會認為，政府統計數字是跨三個月的調查，一月時的疫情相對現時輕鬆因此數字有滯後，而且未納入正放無薪假的人士，未能有效反映現時地區真實情況。工聯會立法會議員麥美娟希望，政府正視打工仔女的困境，設立失業援助計劃。

工聯會議員何啟明指，調查反映有八成受訪人的工作受影響，情況令人憂慮。放無薪假以及被裁員的人士中，近九成人表示無信心可以在三個月內找到新工作，可見市民對就業前景極不樂觀。