新冠肺炎｜工聯會倡銀行容許延遲還款　助供樓人士渡難關

工聯會今日（19日）發布香港家庭債務問卷調查，36.4%受訪者希望財金機構容許無條件延遲還款，之後順序分別是希望降息及「還息不還本」。 工聯會鄧家彪指，「還息不還本」措施的舒緩力度不足，促請港府仿效外國政府積極干預的做法，落實容許負債家庭在一年內可選擇「還息不還本」，以及延遲還款。

鄧家彪（右）提到，英國政府要求銀行暫停派息以便儲備多些現金，「既然英國政府可以大力要求銀行界破壞股東利益補貼國民，香港政府是否應該仿效？」（鄭榕笛攝）

工聯會訪問逾200名市民其家庭債務情況，當中超過六成人債項來自供樓；三成人債務來自銀行及信用卡透支；約一成人的債項來自財務公司。結果顯示，27%受訪者除負擔供樓按揭外，亦需要償還其他債務。

家庭債務方面，近半供樓人士需要每月還款逾兩萬；超過六成受訪者還款金額佔家庭收入比例逾六成。三分之二受訪者打算要求銀行或其他財務機構寬鬆處理其個案；約一成受訪者已經向機構提出要求，但只有八個個案獲成功受理，其他都遭到拒絕。

受訪者對於自我債務狀況評估，僅37%人士認為財務狀況穩健，可以準時還款；超過一半人認為自己需要延遲還款；一成受訪者承認無力還債，會考慮變賣資產、申請破產等方式處理。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，疫情之下社會全方位面對失業危機，金融管理局亦提醒2019年家庭債務佔GDP 78.5%，創近十年新高。他預計今年情況會更惡劣，認為政府應用為家庭提供支援，避免有大量家庭因無力還債如需變賣資產、破產、甚至出現家庭悲劇。

調查反映，最多人（36.4%）希望財金機構容許他們無條件延遲還款；第二及第三名分別是是希望降息及「還息不還本」。鄧家彪解釋，「上樓上車嘅市民，可能頭幾年都八成錢都還緊息」，因此「還息不還本」措施的舒緩力度並不足夠。工聯會促請金管局全面落實，容許負債家庭在一年內可選擇「還息不還本」以及延遲還款。

鄧家彪提到，英國政府要求銀行暫停派息以便儲備多些現金，「既然英國政府可以大力要求銀行界破壞股東利益補貼國民，香港政府是否應該仿效？」