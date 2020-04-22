一家三口飲用購自內地含金蟬花湯水　懷疑中毒暈眩、心悸、氣促

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布一宗飲用聲稱含有「金蟬花」湯水後的懷疑中毒個案，涉及一家三口，年齡介乎25至58歲。他們於4月18日在家中飲用自行烹調聲稱含有「金蟬花」的湯水，約兩小時後出現暈眩、噁心、心悸和輕微氣促等情況，到急症室求醫。三人於博愛醫院接受治療後已出院。 涉事的「金蟬花」由其中一位病人的朋友於內地購買。中心表示，部分金蟬花可引致腸胃不適及神經系統病徵，呼籲市民不要購買或服用不明真偽的金蟬花。

圖示未使用、聲稱為「金蟬花」的樣本。（政府新聞處圖片）

衞生防護中心指，懷疑中毒個案涉及一家三口，包括兩男一女，年齡介乎25至58歲。他們於4月18日在家中飲用自行烹調聲稱含有「金蟬花」的湯水，約兩小時後出現暈眩、噁心、心悸和輕微氣促等情況。初步調查發現，病人曾食用的「金蟬花」由其中一位病人的朋友於內地購買。

三人於4月19日到天水圍醫院急症室求醫，並轉往博愛醫院治療。衞生防護中心在同日收到通知，並立即展開調查。所有病人情況穩定，於接受治療後已出院。三名病人的尿液樣本及未使用聲稱為「金蟬花」的樣本，已交往化驗。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人提醒，金蟬花是特定真菌感染了蟬的幼蟲後，再長出菌絲體，但很多種類的真菌可感染及寄生於類似蟬的幼蟲，而其中一些在服用後可引致腸胃不適及神經系統的病徵。市民若要購買金蟬花，應光顧有牌照及信譽良好的店鋪，不應服用不明真偽的金蟬花。如服用後出現不適，應立即徵詢醫護人員的意見。