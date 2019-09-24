28歲女遊客內地為小腿注射肉毒桿菌後疑中毒　入養和深切治療部

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查一宗在內地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案。該名28歲女病人過往健康良好，曾於9月17日在內地於兩邊小腿接受肉毒桿菌毒素注射，自9月19日起出現視力模糊，於20日起出現言語和吞嚥困難，以及四肢無力。 該名女子於22日到香港養和醫院入院接受治療，並於今日轉送該院深切治療部，現時情況嚴重，仍然留醫。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。據了解，該名女子為來港的華人遊客。

衞生防護中心提醒，中毒病人的相關肌肉會受影響，肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍。（資料圖片）

衞生防護中心發言人表示，根據香港養和醫院提供的資料，病人曾於9月17日在內地於兩邊小腿接受肉毒桿菌毒素注射。署方正繼續調查。

發言人提醒：「肉毒桿菌毒素如用作美容用途，注射後效果短暫，亦會逐漸消失。若獲轉介由醫生施行注射程序，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。」

中毒徵狀可能在數小時以至數星期後出現

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

衞生署呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，注意以下健康建議：