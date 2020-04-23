【林鄭換閣】涂謹申質疑新上任官員能力︰唔覺有眼前一亮嘅效果

國務院於昨日（22日）公布，根據特首林鄭月娥的提名和建議，任命聶德權為公務員事務局長，曾國衛為政制及事務局局長，徐英偉為民政事務局局長，許正宇為財經事務及庫務局局長，薜永恒為創新及科技局局長。 民主黨立法會議員涂謹申今早在港台節目《千禧年代》指，內閣重組沒有讓人眼前一亮的效果，亦質疑新上任的官員的能力，更推斷內閣重組為今年九月立法會選舉的政治鬥爭作準備。

涂謹申認為是次內閣重組，因民望低及社會對政府不信任，政府希望內閣重組能讓市民眼前一亮，感到希望，但他坦言看不到有效果。他以民望分析指，特首林鄭月娥、保安局局長李家超、政務司司長張建宗才是最應該更換的官員。

他又質疑新上任的官員的能力，現時中美關係緊張、全球向中國索償疫情損失，理應讓「經驗老薑」的人擔任，而非42歲的許正宇，「可能佢學歷叻到震，但我又唔覺啦。」他又指，在政制及事務局局長方面，假設曾國衛閱讀所有文件上任，但之前幾次的政制諮詢建議有幾十個，指不相信他比聶德權更能擔任該職位。

對於新上任的官員能否與民主派溝通，他認為「唔係人嘅問題，係北京嘅問題。」 若內地的政策是跟他們溝通，便沒有問題，亦指曾國衛亦喜歡溝通。他又引述學者劉兆佳指「北京話要政治鬥爭，係有呢個可能」，他解釋此時內閣重組，民望低的高官卻沒被更換，可能為今年九月立法會選舉的政治鬥爭作準備。