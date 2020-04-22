【林鄭換閣】楊岳橋：換人是向北京問責　難信新官以港利益為依歸

國務院宣布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，公布特區政府多名主要官員任免安排。民主黨立法會議員涂謹申表示，這次改組官員未能平息民怨，因市民認為民望低的官員仍然留任，「應走的不走，應調的不調」。 公民黨楊岳橋認為，這次撤換官員不是向香港人問責，只是向北京問責，對於民望低的官員仍然留任，他質疑在林鄭心中，對中央的忠誠比起施政才能更為重要，難相信新上任官員會以香港利益為依歸。

涂謹申指看不到換人如何能挽回民心

涂謹申提及，政府要重組管治班子，應該要先撤換林鄭月娥以及律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超。他認為市民認為這次人事變動只覺得「無厘頭」，看不到調動對政府挽回民心有何幫助。

楊岳橋稱，新任政制及內地事務局局長曾國衞出身紀律部隊，由他負責選舉及人權事宜較難令人信服。而新任財經事務庫務局局長亦擔任民建聯中委，令人聯想聽從北京旨意，市民或會擔心庫房會被耗盡。

譚文豪指反映中央有意換走不忠誠官員

公民黨譚文豪則認為，改組反映中央有意換走被視為不夠忠誠的官員，擔心公務員未來或面對更大的政治壓力。譚文豪擔心，不單是執法部門，其他行政部門例如稅務局等也可能成為政治清算工具。