【拆局】林鄭換班涉立會選戰佈陣？　曾國衞、徐英偉有力左右大局

特首林鄭月娥今日（4月22日）公布新一輪官員任免，共有4名局長離任。其中，原政制及內地事務局局長聶德權平調至公務員事務局；劉江華出任民政事務局5年後，與前任的曾德成一樣，於任期中途被撤換，由徐英偉接任。 政界普遍相信，林鄭和北京於此時此刻為政府班子進行「大手術」，至少關乎兩個選舉考慮，一是為去年區議會選舉「問責」，二是有利建制派於今年立法會選戰的選情。

徐英偉形象年輕、親民，平日活躍於社交平台，不時在Facebook上載生活照。有政界人士相信，由他接掌民政事務局，可有助政府和建制派改善形象，以更有效的方式宣傳、與青年溝通。（張浩維攝）

徐英偉熟悉網絡生態 民政局握「地區水喉」

民政事務局涉及的範疇極多，包括康樂體育、文化、博彩、公民教育、青年政策、地區行政等等。其中地區行政，亦即和區議會合作，是最容易涉及政治爭議的層面。該局需要聯繫地區組織網絡、和區議員打交道、掌握民情。

雖然劉江華亦是民建聯出身，但其就任局長後作風相對「低調」，處理民生政策為主。去年區議會選舉建制派大敗後，據報有政界中人對劉江華頗有微言，認為他沒有盡用作為局長的權力協助建制派，例如調配地區福利、社區活動等。反修例示威期間，多名建制派議員的議辦受到破壞，劉江華亦未有高調譴責。此時劉江華被撤換，或多或少有為選舉「問責」意味。

相對之下，徐英偉形象相對年輕、親民，平日活躍於社交平台，不時在Facebook上載生活照。有政界人士相信，由他接掌民政事務局，可有助政府和建制派改善形象，以更有效的方式宣傳、與青年溝通。有傳媒報道，政府有感自去年至今網絡宣傳戰成效不彰，輿論上陷於被動，林鄭月娥點名徐英偉助政府統籌網絡宣傳戰。其中，衞生署衞生防護中心近日拍下一系列「香港人撐得過」短片，訪問不同職業人士講述心路歷程，內容風格較為軟性，據報徐英偉亦有份協助統籌。

再加上，民政事務局掌握「地區水喉」，能調撥政府資源。現時17區區議會由民主派主導，與政府關係緊張。相信徐英偉其中一項最重要工作，就是在合法的情況下，弱化民主派區議會的角色，壯大建制派地區組織的聲勢，幫助立法會選舉的選情。

多名政界人士表示，區議會選舉前後建制派屢次反映選舉不公，聶德權任政制及內地事務局局長期間都未有積極回應，選後亦拒絕承認選舉不公平，惹起不滿，甚至北京亦對其有所微言。（張浩維攝）

聶德權平調含「問責」意味

被平調至公務員事務局的聶德權，任政制及內地事務局局長期間，亦因為去年區議會選舉被「中箭」。多名政界人士表示，選舉前後建制派屢次反映選舉不公，如選前屢有議辦被破壞，選舉日的重複排隊、派選票程序問題等，聶德權都未有積極回應及採取應變措施，選後亦拒絕公開選舉過程出現不公平性。有指建制派事後向北京「打小報告」，「聶德權個背脊花晒」，甚至北京亦對其有所微言。

雖說聶德權可留任政府，但突然被調離一個涉足政治工作較多的職位，外界當然會解讀成一種問責。建制派亦期待，紀律部隊出身的曾國衞就任後，在今年9月的立法會選舉中，可強硬處理「不公」問題，堵塞民主派「偷襲」的缺口。