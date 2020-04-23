楊偉雄卸任創科局　方保僑評︰打好地基但冇搵出路

政府昨日（22日）公布，前機電工程署署長薛永恒將接替楊偉雄，出任創新及科技局局長。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早（23日），在港台節目《千禧年代》中評價楊偉雄任內「打穩地基」，期望薛永恒能為創科界找到出路，並建議透過外國創科企業培養本地科研人才。

方保僑坦言不認識新局長薛永恒，業界對他的認識不深，亦指他剩下約兩年的任期，難以做出政績。他認為政府各部門應該互相協調，指創科局成立後一直不被重用，如政府派錢仍沿用過往的方式，並無與創科局協作加快派錢的速度，。

方指出，外國龍頭創科企業到港不被重視後，轉移至鄰近的台灣及新加坡。他建議創科局除了向業界派錢外，亦應讓外國企業聘請本地的科研人才。他認為這些科研人才獲得經驗後，將來會建立初創企業，幫助香港的創科加快發展。

方又指，需要時間證明薛永恒的能力，期待他盡快與業界會面，並認為全球創科界均由頂尖的人帶領，因此香港亦須開明的官員帶領，希望他能歸納香港的情況，指點創科界的出路，如發布報告研究在硬件、軟件、電競等，找出重點栽培的範疇。

方評價已卸任的楊偉雄「為人冇咩」，指他任內向數碼港及科學園派錢多年「打穩地基」，但仍未找到出路。他指業界當然歡迎派錢，但強調現時的困局是找不到出路，並希望薛永恒扶持重點栽培的範疇，衝出國際。