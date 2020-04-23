市建局推租金減免75%措施　涉款1億　與發展商合作商場租戶亦受惠

市區重建局主席周松崗、行政總監韋志成今日（23日）於董事會後見傳媒。 周松崗指，市建局決定推出新一輪租金寬減措施，涉及一億元。措施包括向三類住宅及商業的租戶提供租金寬減，幅度介乎七成至七成半，為期6個月直至9月。值得注意是，市建局與發展商合作的商場租戶，亦可獲租金寬減。

市建局主席周松崗、行政總監韋志成今日（23日）見傳媒。（張浩維攝）

周松崗指，市建局董事會今日通過兩項議程，其一是批出東京街/福榮街項目，該項目收到17份標書，經考慮後向華懋集團批出發展合約，涉9.1億元，與發展成本相若。

而董事會亦通過推出新一輪紓援措施，為期半年至9月份，主要涵蓋安置大廈租戶、重建項目內的租戶，而市建局持有的商舖，租戶亦會受惠於新措施。

周松崗指，市建局旗下的保育項目租戶，以及上述的重建項目租戶，可獲75%的租金寛免，直至9月。而市建局與發展商合作的商場，其租金寛減為70%，預料有720個租戶可受惠。他指，預計租金寬減措施，涉及開支約為1億元。

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韋志成說，會彈性處理安排與市建局簽訂工程或顧問服務的合約，市建局會預支一部份合約費用，以協助有關公司的資金流轉。措施涉及約2500萬元，惠及60間工程公司及顧問公司。

他又指，市建局過去一至兩年有不少新任務，今年共有100個空缺，未來會加快招聘工作。

至於重建公務員合作社的進度，周松崗說已選定的兩個項目本來想在較早時間展開，但因應疫情無法與住客做凍結人口調查。但他強調，其他工作已準備就緒，當疫情稍有紓緩，將會重啟工作。

韋志成則說，上個財政年度本應啟動三個項目，包括兩個公務員合作社項目及一個細項目。但因應疫情，三個項目延至今個財政年度，加上今個財政年度的兩個項目，即今年度合要啟動5個項目。至於五個項目能否如期推展，他稱要視乎疫情發展，若一旦有關項目無法啟動，會考慮提前推展未來的項目。

韋志成說，市建局會在項目儲備中找出一至兩個作首置盤，日後會作初步研究，一旦結果合適，將會提交董事會作批准。對於今個財政年度將要推展五個項目，會否延後首置盤的供應，韋志成回應指，現時難評論能否在五個項目中取得首置項目，「我哋會做詳細研究，睇埋資金需要後，再提上比董事會。」

市建局料未來2至4年要舉債

周松崗亦稱，進行重建要收購舊樓，預計於未來幾年要加快重建速度，故涉及增加現金流的需要，料於未來2至4年內需靠借貸補充現金流。他強調為正常舉動，稱借貸為市建局資金來源一部分。

