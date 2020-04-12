市建局大角嘴重建項目　擬建全港首個「組裝合成」私樓

行政總監韋志成今日（12日）發表網誌時指，市建局已計劃在位於大角嘴的一個重建項目中，以「組裝合成」建造法，興建全港首個「組裝合成」的私人住宅項目。 他又指，本港首個「首置上車盤」煥然懿居，正研究引入「智能儲存倉」，創造全港首個使用該技術的住宅項目。

煥然懿居以市價六二折出售，共提供450伙單位，售價約314萬至660萬元。（資料圖片／羅君豪攝）

韋志成說，市建局已計劃在位於大角嘴的一個規劃中的自行興建重建項目，興建全港首個「組裝合成」的私人住宅項目，期望大幅度減少在地盤的施工工序，並提高建屋生產力及改善地盤工地安全。

智能顯示屏顯示十多項家居資訊和功能，包括洗衣廊的使用狀況。住戶只要輕觸圖示（小圖），顯示屏便會顯示各部洗衣和乾衣機的使用狀態，系統亦會以手機短訊通知住戶前往取衣。（市建局網站）

煥然懿居設儲存倉及洗衣廊

至於馬頭圍道煥然懿居，是本港首個「首置上車盤」項目。韋志成表示，在符合現行建築法規的前提下，會於住宅大樓旁邊的平台，騰出兩個空間作共享設施，分別是儲存倉「懿納」和洗衣廊「懿淨」。

「懿納」可讓住戶把季節性的物件，例如衣物和被褥等，存放到大廈的儲存倉；「懿淨」則可讓能住戶共享大廈內的自助洗衣設施。

市建局說，現時市場上的商業物流倉已逐步採用「智能運貨托盤」取代人手運送貨架。 （市建局網站／網上圖片）

創造全港首個住宅項目「智能儲存倉」

韋志成說，在現行的《建築物條例》下，並沒有相應的樓面面積寬免，在發展項目總樓面面積不變的情況下，若要為住戶提供共用設施，便要犧牲部分的住宅樓面面積，故項目所設的共享儲存倉面積較細，只有約180平方呎，加上設計須符合現行消防法規，配置自動灑水系統，使實際儲存空間更為有限。

韋說，市建局團隊留意到，機場和部份商業物流貨倉正應用「智能運貨托盤」，取代人手運送貨架，讓貨架可以排列得更緊密，增加儲存量，故市建局正研究將技術引進煥然懿居。

他續指，市建局正以「智能托盤」技術作為籃本，正就有關的營運安排作技術評估，稍後會正式招標，委聘承辦商進行安裝和測試，創造全港首個住宅項目「智能儲存倉」。