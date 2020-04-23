小一統一派位│家長注意　教育局提前放榜　改以郵遞通知派位結果

受新冠肺炎疫情影響，教育局今日（23日）宣布，為盡量減少社交接觸、阻止病毒在社區擴散，原定6月6至7日放榜的小一統一派位（俗稱「大抽獎」），將改在6月3至4日以郵遞方式通知家長派位。家長可留家等待通知，毋須親身前往「統一派位中心」領取派位結果。

往年家長須在指定日子前往統一派位中心，領取子女的「小一註冊證」。（資料圖片）

↓↓今年1月中家長填表報名小一統一派位↓↓

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教育局宣布，六月3日至4日會將印有統一派位結果的《小一註冊證》，透過香港郵政的「本地郵政速遞」上門派遞給家長，意味著家長不需要親臨指定派位中心領取結果。

教育局發言人指，若派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，家長可在下一個工作天下午或之後到指定郵政局領取。如家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或《領取郵件通知卡》，需在6月6日至7日到指定領取中心取回《小一註冊證》。詳情教育局會在明天（24日）致函家長交代。

家長可留意到教育局網頁查閱公布統一派位結果及辦理註冊手續的最新安排；如有問題可向教育局學位分配組（小一入學）查詢（電話：2832 7700及2832 7740）。

教育局網頁：按此（ 教育制度及政策 > 小學及中學教育 > 學位分配 > 小一入學統籌辦法）

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