【小一派位】把握停課期做好叩門準備　教育專家分享10招叩門貼士

小一統一派位結果將於6月6日公布，教育局早前公布，根據自行分配學位註冊後的學生人數統計，預計參加本年度統一派位的人數約為29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。 如家長未能獲派心儀學校，在指統一派位結果公布後，便可到心儀的官津小學遞交叩門信及portfolio等候接見通知，即「叩門」，由於每間小學的叩門程序、日期和安排均有所不同，兒童發展及升學專家Ken Sir將為大家綜合準備 叩門10個貼士，讓家長可以在防疫停課階段做足準備，增加勝算。 (資料圖片)

及早了解心儀學校資訊

按教育局剛於3月10日公布《2019年度小一入學報告書》，發現去年全港各校網獲派首三志願的成功率均上升，更有校網全數100%獲派首三志願，而成功率最低的校網為40網深水埗及長沙灣，獲派首三志願的考生只有55.4%。

Ken Sir建議家長可趁放榜前到學校網頁瀏覽，確保取得最新及準確的叩門信息，相信屆時會有不少家長替子女進行叩門，他提醒家長若派位結果不理想，也要根據教育局的資料及程序，到所派學校完成註冊。

沒有「111」亦可放膽一試

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在三個階段均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應在這疫情假期間，多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

按圖即睇Ken Sir 10大叩門貼士

+ 7 + 6 + 5

【Ken Sir升小選校答問大會】全港官津校網分析 直私面試貼士

報名即按