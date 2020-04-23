蛇王二光榮結業　馳名臘味成絕響　店長：期望再會面

「蛇王二」的紅招牌，今日（23日）過後終於要拆下來。這個屹立銅鑼灣近四十年的地標，正式光榮結業。 受疫情拖累，「蛇王二」生意暴跌，來到最後一天，不少食客到場送別老店。店長羅長熙期望，蛇王二日後可與老饕再會面，若疫情過後老闆不打算「東山再起」，他亦打算集合一班老伙記回歸，「可能未必再有得用返𠵱個名，但如果真材實料，相信啲客好快返黎。」

街頭落下細雨，一大批食客趕及與「蛇王二」道別。（高仲明攝）

今日開店不久，「蛇王二」店外早已排著長長人龍，在雨中與老店道別。

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食客嘆時代轉變：有啲嘢真係要珍惜

熟客蘇婆婆說，即使朋友由外地返港，亦要特意來到「蛇王二」懷緬舊日味道，「佢地啲料好足⋯出面食唔到𠵱啲味道。」她坦言不捨，但亦無可奈可。

最後一日營業，除了有一大批熟客趕來品嘗「最後的味道」，亦引來首次光顧的食客。鄭先生一家四口來到「蛇王二」，慨嘆越來越多老店結業，「早前許留山宣布唔做，可能時代轉變，有啲嘢真係要珍惜。」他雖然首次光顧，但亦感觸萬分，「好可惜，金融風暴同沙士過到，反而今次（疫情）過唔到。」

羅長熙加入蛇王二20多年，後來更獲當時老闆娘賞識晉升店長。談到結業，他萬般不捨。（高仲明攝）

店長：相信自己做得有聲有色

羅長熙工作多年的「蛇王二」，周五(24日)起成為歷史。宣布結業後，近日店舖大排長龍，不少熟客特意到場打氣，羅長熙坦言很不捨。

望著店外人龍，他不禁慨嘆：「我自己正式營運『蛇王二』二十年，相信形容做得有聲有色，都唔算係自己讚自己。」來到最後一日，一向謙虛的他突然變得坦率。

今朝一瞓醒，諗到終於去到4月23日，蛇王二嚟到最後一日，坐左成三十秒先落到床。 蛇王二店長羅長熙

老字號「蛇王二」裝潢簡單，但一眾老伙記亦不失格調，白恤衫外紅色馬甲，成為侍應們的制服之一。（高仲明攝）

不少熟客特意到場，點上菊花五蛇羹向「蛇王二」告別。（高仲明攝）

冀東山再起 招牌難傳承

「蛇王二」可謂區內名店，早已成為地標，更連續6年上榜米芝蓮。不過，羅長熙早前已透露，受疫情影響，過年後生意大跌七成，租約在本月尾屆滿，第三代老闆已決定結業。他曾指，希望疫情過後，有機會另覓舖位重新開始。

到底「蛇王二」何時可捲土重來，羅長熙說，希望可盡早可再見大家，但疫情不見底，坦言至今仍然無時間表。

他說，若疫情過後，老闆仍然決定不再經營，他或會集合一班老伙記再回歸，由於蛇王二是家族生意，「可能未必再有得用返𠵱個名，但如果真材實料，相信啲客好快返黎。」

「蛇王二」來到最後一天，廚房內煙氣陣陣，員工幾乎「無停手」。（高仲明攝）

「道別字眼太傷感」

羅說，不少伙記在此打工10至20年，今晚關門後，將會與伙記們來一場「慰勞宴」，「我唔想用道別形客，𠵱個字眼好傷感，唔好！」

店長羅長熙說，希望能盡快為大家服務。（高仲明攝）

「多謝支持，有緣再會。」今日之後，這家老店將不復存在。