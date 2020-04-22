DSE 2020｜文憑試周五開考　圖解各類公共交通工具加強服務

中學文憑試（DSE）周五（24日）開考，在新型冠狀病毒肺炎疫情的陰霾下，多間公共交通營辦商都削減班次，不過為配合DSE開考，多項交通工具都加強服務，包括四間專營巴士承辦商及港鐵。運輸署表示，已促請專線小巴監察考試期間各路線的需求，需要時加強服務。署方呼籲，考生應先了解交通工具路線，預留充裕的乘車時間。 政務司司長張建宗今日（22日）亦特別呼籲，希望全港僱主可容許員工彈性時間上班，分散早上繁忙時間交通人流，讓考生在開考前順利到達試場，特別是文憑試四個核心科目的考試日子。

各專營巴士加強服務詳情

九巴會在文憑試期間，恢復18條服務學校區的巴士路線；並回復53條行經學校的主要區內巴士線原來服務班次，並因應客量加強服務。城巴及新巴會於文憑試亦會因應客量，加強共9條路線的服務，以及於7個考試日（4月24日、27至29日、5月2日、4至5日）恢復共13條學校路線的部分班次。

新大嶼山巴士會於東涌區內學校舉辦文憑試的14個考試日（4月24日、25日、27日及28日、5月2日、4日、7日、11日、16日、18日、20日、21日、23日及25日）恢復3條及加強2條區內路線的部分班次。

港鐵方面，除機場快線及迪士尼線，各重鐵線在文憑試舉行期間，將分別提早於6時15分至6時30起逐步加密班次，預計每日早上繁忙時段最多可額外提供約30班列車服務。輕鐵及港鐵巴士方面，部分行經學校區的路線亦會加強服務。

運輸署稱，該署的緊急事故交通協調中心會監察交通及公共運輸服務情況，並與各主要公共交通營辦商，及有關政府部門保持聯繫，在有需要時協調營辦商調配班次，及加強公共運輸服務。運輸署呼籲考生，應預先了解交通工具路線，預留充裕的乘車時間。