【DSE 2020】文憑試明天開考　一文看應考貼士、防疫重點與禁忌

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的中學文憑試，取消了中、英文口試後，視覺藝術科將率先在明日（24日）開考，而化學、綜合化學則緊隨在後天（25日）開考。至於必修的通識科則在下周一（27日）考核。 天文台預測明天及後天間中有雨，考生宜帶備雨具及外套出門，因應疫情，考評局要求試場及考生須嚴格遵守一系統防疫措施，下文將概括考評局的資料及提醒事項，希望助考生運籌帷幄。 防疫安排下，考生除了要帶身份證、新舊准考證及文具外，更要戴口罩、健康申報表及自備糧水。由於考試期間不能除下口罩，故飲水前須舉手向監考員示意。

因應新冠肺炎疫情，文憑試座位將拉寬至約1.8米距離，減低傳播風險。（資料圖片／張浩維攝）

【出門準備】考試六寶：身份證、兩張准考證、口罩、健康申報表、文具及糧水

今年文憑試一度押後，故考生先後共獲發兩張准考證。故除了身份證明文件及文具外，考生今年須帶備兩張（分別在三月初及本月中獲發）准考證及考生健康申報表應考。

防疫安排下，所有考生入試場前及應考期間必須戴上外科口罩，否則會視為違規，故考生出門前宜多戴一至兩個口罩備用。另外，學校水機及小賣部將不會開放，考生宜帶備少量糧水作不時之需。

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【進入考場】早上7:50可入考場 耳探體溫為準

除聆聽考試外，筆試皆於早上8時半開考，按考評局指引，試場會提早在7時50分起讓考生進入，入場者必須自備並以正確方法戴上外科口罩，即完全覆蓋口鼻及下巴，並以酒精搓手液潔手，再通過試場入口的體溫監察站。發燒（體溫達到攝氏 38 度或以上）、有咳嗽、氣促等急性呼吸道感染徵，或正接受政府指定強制檢疫者，皆不可進入試場。

除非學校有指定考生等候區，否則通過體溫檢查及健康申報程序的考生可直接入考室。由於考評局規定以耳探探熱器讀數為準決定是否發燒。為免因天熱或急步令體溫升高，考生宜及早到達試場休息及準備。萬一防疫措施未能在開考時間前完成，試場主任具酌情權，可將第一節考試延遲15分鐘，第二節考試則可延遲半小時。

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【筆試期間】除口罩等於違規 飲水前須舉手示意

因座位間距盡可能加闊至1.8 米，故考生或會被調往未有列在其准考證上的考室應考。由於申請豁免戴口罩的期限已截止，故除了監考員要求考生短暫除口罩確認身份外，考生必須在筆試期間正確戴上自備外科口罩，不可除下，否則會被視作違規。即使要飲用或使用自備酒精搓手液，亦應舉手向監考員示意。

若有人頻密打噴嚏或持續咳嗽，試場主任可安排他們坐在試場內其他預留的座位或遷往其他考室，以免影響其他考生。有需要考生亦可向試場人員索取外科口罩。

休息期間考生仍須正確地戴上外科口罩，避免與他人交談或接觸。（資料圖片）

【中場休息】仍須戴口罩 避免交談、保持距離

試場應會安排考生分批離開試場，到較空曠的指定地方休息或如廁，惟休息期間考生仍須正確地戴上外科口罩，定時潔手、不得與他人交談。而考場可能會開放更多洗手間分散人流。

【突發情況】若有確診者曾赴試場 考生或須調往後備試場應考

若考生在應考期間不適，應早向監考員示意；而監考員可再為考生量度體溫，發燒考生須離場求醫，考評局將按機制為學校考生評估成績。

萬一有任何曾於試場逗留的考生或監考人員隨後確診新冠肺炎，衞生防護中心會進行流行病學及追蹤調查，以確認是否有緊密接觸者。如考場須進行清潔消毒，考評局會盡量安排考生調往同區後備試場，故考生須留意新聞、電郵及手機短訊。



考評局有關防疫安排的詳細資料：按此

教育局有影片講述試場應試防疫措施：按此

使用塗改液後，字體會出現模糊情況。（資料圖片／鄺曉斌攝）

【實戰貼士】准考證勿過膠 忌用塗改液或具聲響手錶

與往年的文憑試一樣，DSE准考證不可「過膠」，當然也不能塗污或寫上任何資料，否則有機會被扣分，甚至取消全部考試成績。萬一忘記帶准考證及身分證明文件者，須在試後於試場內填寫報告書及拍照，供日後核對身分，否則其答卷將不獲評閱。

而考試時間內，考生須填好試題編號；答卷、答題紙及方格紙等指定位置貼Barcode貼紙，謹記別帶走剩下Barcode貼紙，更勿拍照並放上網「呃like」。

另外，除試卷特別指示，否則考生宜用藍色或黑色原子筆答卷，當然字體須清晰、避免「鬼畫符」，除分題外，答題紙同一頁不能作答多過一題，加紙的考生亦要將新紙用繩綁在相關答題簿內。由於用塗改液修正答案會令掃描後的試卷圖像出現「凹凸面」，影響評卷情況，故宜直接以原子筆清楚刪去須修改的部分。當然，有多項選擇題（MC）考卷的科目，考生宜用HB鉛筆作答。

考評局多年來均勸籲考生使用普通手錶，否則任何在考試期間發出聲響的器材，皆可令考生的科目卷別被扣分；而計算機背面不可書寫或貼貼紙等，否則亦可被扣分，甚至取消全部考試成績。

另外，日前考評局主席容永祺及秘書長蘇國生到訪聖若瑟書院，了解該校的開考準備工作，包括座位間距離已大為拉闊； 大部分試場設有「熱源影像系統」，配合額探/耳探的探熱器，為考生量度體温； 該校為考生預備了空氣流通的「等候區」，讓考生等候進場或稍事休息；部分學校亦設立特別試場，讓獲批特別考試安排的考生應考，防疫安排同樣嚴謹。