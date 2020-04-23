新冠肺炎｜八鄉隔離營增120個組合屋檢疫單位　全港增至約1700個

政府以「組裝合成」建築法，在八鄉少訊檢疫中心內增建120個檢疫單位，相關工程已於本周初完成，連同3月底已投入服務的約80個經翻修原有設施而成的檢疫單位，該中心合共提供超過200個檢疫單位。 當局指，目前政府共有4間檢疫中心，合共提供約1,700個單位。政府會繼續在鯉魚門度假村、西貢戶外康樂中心和位於竹篙灣的政府土地透過「組裝合成」建築方法合共增建約1,000個單位的檢疫設施，預計可於4至7月分階段完成及投入使用。

政務司司長張建宗今日（23日）到訪元朗八鄉少年警訊永久活動中心，視察即將投入使用的新增臨時檢疫單位。（政府新聞處）

《香港01》早前報道，八鄉少年警訊永久活動中心加建的組合屋，亦可如期於4月底完成，屆時將交付作檢疫用途。政務司司長張建宗今日（23日）到訪元朗八鄉少年警訊永久活動中心，視察即將投入使用的新增臨時檢疫單位。有關工程在今年2月開展，並已於本周初完成，連同3月底已投入服務的約80個經翻修原有設施而成的檢疫單位，八鄉少訊中心合共提供超過200個檢疫單位。

張建宗表示，雖然近日香港新增確診個案增幅稍為放緩，但由於病毒無分疆界，世界各地的疫情仍然嚴峻，發展難以預料，香港社會必須保持警剔，絕不能掉以輕心。他續指，自一月至今，共約4,500人曾入住檢疫中心，其中84人在入住期間出現病徵並證實為確診個案，證明檢疫中心正發揮作用，有效避免社區爆發。

張建宗表示，政府一直爭分奪秒，透過翻修和加建工程增建檢疫單位，衷心感謝建築署、各相關政府部門及承建商人員進行工程，在極短時間內建成新檢疫單位。他對衞生署、警務處、消防處、民眾安全服務隊等相關政府部門人員及義工不分彼此、合力管理設施運作表示謝意。

目前政府共有4間檢疫中心，分別是位於火炭駿洋邨、柴灣鯉魚門公園及度假村、荔枝角饒宗頤文化館翠雅山房及八鄉少訊中心，合共提供約1,700個單位。政府會繼續在鯉魚門度假村、西貢戶外康樂中心和位於竹篙灣的政府土地透過「組裝合成」建築方法，合共增建約1,000個單位的檢疫設施，預計可於4至7月分階段完成及投入使用。