DSE 2020│楊潤雄撰文鼓勵考生全力衝線　稱考試屬於低風險活動　

今屆中學文憑試於明日（24日）開考，第一科是視覺藝術。教育局局長楊潤雄今日（23日）在教育局專欄撰文表示，指考試沒有緊密的社交接觸，是一項低風險的靜態活動。試場內亦已加強清潔，並加強防疫措施，包括座位之間的距離已盡量加闊至1.8米。相信在大家配合之下，文憑試可在相當安全的情況進行。 他又提醒考生，出門前量體溫，同時帶備新舊兩張准考證、身分證明文件、健康申報表和口罩。他又對考生說：「今年是崎嶇的一年，在成長中經過磨練的你，一定會在漫長的人生中變得更強，有更美好的明天。希望各位考生放鬆心情，盡情發揮，祝大家考試順利！」

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教育局與考生並肩 支持考生全力衝線

教育局局長楊潤雄在教育局專欄「局中人語」中撰文指，今年中學文憑試於明日（24日）開考，第一科是視覺藝術，有3000多同學應考，而涉及約五萬名考生的四個核心科目亦會在下星期一展開。 楊潤雄說：「在考試路上，你們並不孤單，教育局、香港考試及評核局和中學各位同工一直與你們並肩，支持你們全力衝線！」

楊潤雄指，有人曾說過應屆考生是「被選中」的一代，因為先後經歷社會事件及新冠肺炎疫情，打亂了正常的學習和考試時間表。他說，知道考生比往年的考生要面對更多困難和不確定因素，亦承受了不少壓力，需要花更多時間和精神準備考試，「當中展現的毅力和決心，以及自主學習和規劃的能力，實在令大家驕傲。」

因應新冠肺炎疫情，文憑試座位將拉寬至約1.8米距離，減低傳播風險。（資料圖片／張浩維攝）

考試沒有緊密接觸 屬於低風險靜態活動

楊潤雄表示，今屆文憑試共有逾五萬名考生及二萬一千名考務人員，以及約400個試場。考生和考務人員的健康是教育局首要考慮，局方會全力加強各個試場的防疫措施，務求在安全的情況下讓考生完成文憑試，總結六年來的學習成果，獲取認可資歷，從而踏進人生另一階段。他衷心感謝各位校長和老師，在準備試場、協助監考和評卷工作，以至支援同學各方面所作的努力。

楊潤雄又稱，「考試沒有緊密的社交接觸，是一項低風險的靜態活動。」他提醒今年所有考生及考務人員都必須戴上口罩，在進入試場學校前，各人必須消毒鞋底，並以酒精搓手液清潔雙手。

需作健康申報 發燒或有急性呼吸道感染徵狀 將不獲准入試場

楊潤雄稱，為確保安全，大考生要提交健康申報，並接受體溫量度，如果有發燒或急性呼吸道感染徵狀，將不獲准進入試場。試場內亦已加強清潔，座位之間的距離已盡量加闊至1.8米。而在休息時間，學校將開放空曠地方給考生，避免人群聚集；洗手間亦已加強消毒給考生分批使用，同學排隊時要保持一米距離，避免交談。在多重保障之下，只要大家可以配合，文憑試一定可以在相當安全的情況下進行。

另外，為了表達對考生的心意和支持，政府繼上月按考試日數派發口罩予各考生之後，本周亦已將20萬支便攜裝酒精搓手液運送到試場，由明天至核心科目開考期間，會送贈給每一位考生。

教育局局長楊潤雄撰文稱，考試沒有緊密的社交接觸，是一項低風險的靜態活動。（資料圖片）

需帶新舊兩張准考證 身份證 健康申報表及口罩

楊潤雄提醒考生，出門前先量體溫，同時帶備新舊兩張准考證、身分證明文件、健康申報表和口罩，還要預留充足時間到試場準備。而為方便考生，港鐵公司及巴士公司已宣布會在考試期間的早上時間加密班次。

鑑於考生一般在早上7時至8時期間前往試場，政府部門會採用彈性時間上班，同時呼籲全港僱主及僱員響應，尤其在核心科目的考試日（即本月27、28、29日以及下月2、4、5日），盡可能提早或稍遲出門上班，讓考生前往試場時交通更為順暢。

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想為考生送上金曲「漫步人生路」

楊潤雄最後在文中指，想為考生送上已故鄧麗君小姐的金曲「漫步人生路」，歌詞提到「路縱崎嶇亦不怕受磨練……確信美景良辰在腳邊」。他說：「今年是崎嶇的一年，在成長中經過磨練的你，一定會在漫長的人生中變得更強，有更美好的明天。希望各位考生放鬆心情，盡情發揮，祝大家考試順利！」