DSE 2020│袁國勇沈祖堯拍片鼓勵皇仁師弟：世紀疫症前毋須懼怕

一度受疫情影響押後的中學文憑試將於明天（24日）開考，香港中文大學前校長沈祖堯以皇仁舊生會名譽會長身份，與多名皇仁舊生會的名譽顧問及文憑試狀元，拍攝短片為應屆考生打氣。當中包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇、陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長、中大社會科學院客席副教授沈旭暉教授等。

連月來揹起抗疫重任的香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦現身在打氣影片。（皇仁舊生會打氣影片截圖）

疫情下應考貼士、防疫重點與禁忌：按此

考評局有關防疫安排的詳細資料：按此

教育局有影片講述試場應試防疫措施：按此

連月來揹起抗疫重任的香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦現身在打氣影片中，他指出，雖然「世紀疫症」打亂考生的備試安排，但呼籲「皇仁仔」毋須緊張，盡力便好。

人生會面對不少不明朗因素，今次嚴重的新冠病毒是世紀疫症，打亂了大家的時間表及準備，但唔駛驚，皇仁學生習慣面對不明朗因素，在最惡劣環境都可以生存， 以致將來我們可以成為社會領袖。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇

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1976年皇仁畢業、現為中大內科及藥物治療學系講座教授的沈祖堯，提醒考生應考時看清題目要求，注意分配時間，並祝願同學考取佳績。

去到試場要睇清楚試卷，count好時間，帶好你嘅洗手液同埋口罩，我相信你哋一定可以得到好成績。 中大內科及藥物治療學系講座教授的沈祖堯

鄭志文建議考生在家戴口罩模擬考試

疫情下，考評局要求考生在筆試期間全程戴口罩，除特別情況或監考員批准外，脫下口罩者將被視為違規。香港醫學會副會長鄭志文醫生建議同學在家試戴口罩模擬答題，熟習情況。

中大社會科學院客席副教授、皇仁舊生會榮譽顧問沈旭暉則認為，當年會考中不論成績優劣的同學，人生經歷及社會貢獻亦相若，呼籲考生毋須緊張。他又說，雖然今年社會運動及疫情下多次停課，但他深信皇仁同學明白自修的重要性，有信心放榜時成績會證明到大家的努力。同屬皇仁舊生會榮譽顧問的「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒校長則勉勵同學以平常心應考。

我哋考會考年代，考得最好同考得唔好嘅同學，佢地人生閱歷、社會貢獻、搵嘅錢，基本上毫無分別，深信去到你哋長大之後，諗返轉到，都會有同樣經歷。一個公開試，其實喺人生當中係咪咁重要？ 中大社會科學院客席副教授沈旭暉

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狀元蔡維澤：文憑試如馬拉松、要保持信心

皇仁校內的老師及歷屆皇仁狀元亦有為考生打氣。副校長黃國強勉勵考生逆境中保持心境平靜：「 風起時，笑看落花；風停時，淡看天際。」2017年文憑試狀元蔡維澤（港大醫學院三年級生）形容，文憑試猶如一場馬拉松，不論每份卷出要什麼情況，考生即使也要保持信心。而2018年狀元袁瑋謙（中大醫科二年級生）亦祝大家考試順利。

公關公司「蘇杭街一號」創辦人及董事羅永聰、ViuTV董事兼總經理魯庭暉、通識科學術大使兼舊生會執委黃一諾等人亦有為同學打氣。當中羅永聰提醒同學爭取時間休息，答題時別大意出錯。

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