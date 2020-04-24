包山王黎志偉獲賠巨款　已故輪椅博士遇意外獲賠380萬鎊曾創紀錄

有「包山王」之稱、前全職攀石運動員黎志偉於2011年遇上交通意外，導致半身癱瘓要以輪椅代步。他昨日（23日）獲高等法院裁定可獲兩名涉事司機賠償1,632萬元，金額包括400萬元安裝機械腳的費用。 除了黎志偉外，本港亦有一名「輪椅博士」梁子微，她在英國同因交通意外導致全身癱瘓，當時她獲賠380萬英鎊（當時約3,900萬港元），創下英國最高紀錄，回港她修讀法學學士、傳媒學碩士以及新聞學博士。兩人均證明，即使遇上意外亦可身殘志不廢，繼續活出精彩生命。

梁子微於2019年過世，她生前是本港路向四肢傷殘人士協會的副主席。（路向四肢傷殘人士協會圖片）

去年過世的「輪椅博士」梁子微，1989年在英國倫敦因車禍致殘，全身僅得頸部以上能夠轉動，長時間要以呼吸機維持生命。她早年接受訪問時曾透露，意外後的第一年覺得比死更難受，但其後因家人照顧下重拾生存的意志，並入稟追討涉事司機，經過5年的訴訟終獲勝訴，得到380萬英鎊賠償（當時約3,900萬港元），創下當時全英同類案件最高紀錄。

傷殘不是頹廢藉口

梁子微在訴訟中感到自己的法律知識不夠，於是在英修讀法學學士，又在當地成立華人婦女會。她2000年回港後取得傳理學文學碩士及新聞學博士，並獲浸會大學頒發「傑出傳理人」獎項。雖然她讀書的過程只能夠由他人逐頁翻書，口述論文讓他人代筆，困難重重，但她認為傷殘不是頹廢的藉口，其後更學習以口持筆寫字，毅力驚人。

這名生命鬥士曾到訪不同學校及機構，以親身經歷鼓勵大家遇挫折要自強。因彈網意外導致全身癱瘓的斌仔（鄧紹斌）曾於2003年及2004年去時任特首董建華及立法會，希望可以安樂死。梁子微也有以過來人身分勉勵對方「呢度係值得你留低」，不要輕易放棄生命。

梁子微1989年在英國倫敦因車禍致殘，得到380萬英鎊賠償，創當年英國的紀錄。（梁子微紀念網站圖片）

寧不要賠償也想重新走路

對於外界曾批評獲得巨額償賠是「打跛腳唔使憂」，梁子微曾這樣指，希望可以重新走路，時光倒流也不想意外發生，寧願退回賠償。她於2019年過世，終年63歲，朋友為她設立紀念網站。

今次獲得1,632萬元賠償的黎志偉，他是2008年長洲搶包山的冠軍，故有「包山王」的美名。他曾亦是全世界排名的第八的全職攀石運動員，獲得四屆亞洲冠軍、十屆全國冠軍。

2011年12月9日，黎志偉駕駛電單車至屯門公路時遇上交通意外，先後遭兩輛私家車撞到致半身癱瘓。但他受傷後沒有放棄自己，於2016年坐著輪椅攀上了獅子山，而該事件亦改編為電影《獅子山上》，另外也於2014年5月成為港隊攀石教練，並任教兩年。