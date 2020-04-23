黎志偉索償案｜駕電單車遭兩車撞至半身癱瘓　包山王獲賠1632萬元

曾勇奪長洲搶包山冠軍的「包山王」、號稱「蜘蛛俠」的攀石運動員黎志偉，於2011年在屯門公路駕駛電單車時，疑先後遭兩輛私家車撞到致半身癱瘓，他入稟向兩名肇事司機追討逾千萬賠償，包括醫療費用、損失未來的收入等。高等法院今（23日）頒判詞，裁定黎可獲賠償1632萬元，包括400萬元安裝機械腳的賠償。

官嘆息黎的黃金時期被車禍終結

法官包華禮在判詞直言，本案是一宗令人傷感的案件，車禍終結了黎的黃金時期，亦令身為世界級攀石運動員的他，無法再享受他喜愛的運動。法官又稱，雖然黎在意外中受到如此嚴重的傷勢，但他仍不屈不撓，於2016年坐著輪椅攀上了獅子山，而該事件亦改編為電影《獅子山上》。雖然法官提及此電影，但他亦在判詞中「利申」自己沒有看過該電影，他只會根據本案的證據作裁決。

「包山王」黎志偉稱對意外已毫無印象。（李慧娜攝）

兩司機指黎亦有切線

原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。黎指，於2011年12月9日駕駛電單車於屯門公路中線行駛時，首被告的車輛突然切線撞到黎，黎倒地後再遭次被告的車輛撞到。但被告卻稱，黎當時也有切線，雙方未能就意外的法律責任達成任何共識。

肇事司機未及時急煞避免車禍

法官在判詞中分析，肇事司機唐國洪事發時在酒精影響下駕駛，而他當時曾超速「爬頭」，越過另一司機徐紹輝所駕駛的車輛，當黎駕駛電單車由中線切至快線時，唐的反應受到酒精影響，未能及時轉彎及急煞避免撞上黎的電單車。黎最終被撞至倒在快線上。法官雖然接納徐當時曾減速，但他最終將已躺在快線的黎，撞至中線。

黎亦未有留意路面情況

法官直言，若唐沒受酒精影響、超速、留意路面情況及採取合當的行動，他便可避免撞到黎；而若徐當時有留意路面情況，他應會留意到黎已躺在快線上，亦不會再撞到黎。不過，法官認為黎在切線時也沒留意到快線的路面情況，若他切線時望一望路面情況，他應留意到唐的車輛正高速行駛，法官認為黎也有疏忽，認為原告也要負上4分之1的責任。

+ 15 + 14 + 13

賠償包括400萬換機械腳

雖然被告認為不應容許黎就機械腳索償，但法官接納專家證供指，機械腳可令黎恢復部分的行動力，亦可減少他肌肉痙攣、神經痛的情況，也可改善其腸臟、膀胱功能，所以容許黎就機械腳索償逾400萬元。另外，就黎稱因配合職業治療的空間需求，欲搬到較大的單位，法官也批准他可獲額外租金補貼。

法官最終就醫療費、原告損失的收入、機械腳費用、精神賠償等多項索償，裁定他可獲1632萬元賠償。

+ 5 + 4 + 3

身體傷殘影響其教練工作

黎志偉在庭上透露，雖然意外後他於2014年5月成為港隊攀石教練，主要以口述方式教授，但在2016年決定離開港隊，但任教2年後，認為已經傳授自己所有經驗，運動員已無法從他身上獲益，同時亦有其他教練質疑他的能力，因他在運動員發生意外時無法作出應變。

身體開始出現不同痛楚

他又稱，因近一、兩年身體狀況轉差，身體出現骨痛、神經痛及尿道感染等，有時亦因為電梯問題無法出門，逐步停止擔任私人教練，故就醫療費用、損失未來的收入等索償。

其中一司機承認意外前曾喝酒

兩名肇事司機中，只有其中一司機唐洪國出庭作供，他承認案發當晚，曾荃灣約喝酒半小時，並由荃灣駕駛肇事車輛至案發地點，他承認在意外發生前曾「爬頭」，但沒超速。

唐指，事發前在約在20米看到黎，但黎卻在兩車距離約3米時由中線切至快線，他才收掣不及撞到原告。

司機認撞車時反應有點慢

唐再稱撞擊後已即在快線煞車，當時車輛冒起白煙，唐堅持在快線時已收慢速度，但「反應有啲慢」，收掣不及，代表黎的大狀質疑唐是否因喝酒而反應變慢，唐仍堅持當時為「正常反應」。

唐曾被控4項傳票

唐就是次案件就4項傳票罪認罪，包括車撥失靈，車頭大燈及高燈失靈、倒車燈失靈及非法安裝視像顯示器，但未有被控醉駕；而次被告徐紹輝在不小心駕駛一案中亦最終脫罪。

案件編號：HCPI 1235/2014