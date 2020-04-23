新冠肺炎｜限聚令政府查逾6萬次餐廳酒吧　警方發232張告票

新冠病毒引起的肺炎疫情持續，政府決定延長限聚令等措施至5月7日。據立法會衞生事務委員會的文件顯示，執法部門截至23日的零時，曾到餐廳巡查61,346次，提出44宗檢控，有10宗涉及酒吧及酒館違規營業，當中兩名負責人已被法庭判處監禁一星期及兩個月。至於限聚令方面，警方共發出232張定額罰款告票，當中提出14宗檢控。

限聚令下餐廳枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排。（盧翊銘攝）

政府因應新型冠狀病毒疫情，決定延長限聚令等的相關措拖至5月7日。酒吧在措施下要繼續停業，而餐廳則要按第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，維持每枱最多4名食客、枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排、以及要量體溫等。同樣地，第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》也繼續生效，禁止在公眾地方進行多於四人的聚會。

10宗涉及酒吧及酒館違規營業

立法會衞生事務委員會文件指，在3月31日第599F及599G條例生效至4月23日零時，食環署、衞生署、警方及民政署曾對餐廳等巡查 61,346次，作出約共2,654次提示，提出44宗檢控，其中10宗涉及酒吧及酒館違規營業；兩宗酒吧或酒館的負責人分別被法庭判處監禁一星期及兩個月。另外，有34宗是關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、 餐桌之間距離或間隔未符合有關規定等。

至於受限制營業及運作模式的表列處，即遊戲機中心、健身中心、美容院等，執法人員則作出8,165次巡查，並作出59次提示，正就一宗涉遊戲機中心違規營業作出檢控。

警作555次口頭勸喻提14宗檢控

限聚令方面，警方共處理3,577宗違反相關指示的報告，作出555次口頭勸喻，另發出232張定額罰款告票並提出14宗檢控。衞生署、食環署、康文署、房屋署及漁農署亦分別處理其負責處所範圍內的公眾地方，合共巡 42,651次，作出約共6,233次口頭勸喻。

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