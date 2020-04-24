【DSE 2020】視藝首科開考　憂試場外檢疫耗時　住元朗生6時出門

中學文憑試今日（24日）開考，首科舉行筆試的是視覺藝術科。筆試皆於早上8時半開考，按考評局指引，試場會提早在7時50分起讓考生進入，入場者必須自備並以正確方法戴上外科口罩，即完全覆蓋口鼻及下巴，並以酒精搓手液潔手，再通過試場入口的體溫監察站。 記者今日在油麻地真光女書院視察，入場大致順利，大部分考生在8點之前已經完成體溫檢測和提交健康申報表的程序。有家住元朗的吳同學表示，因為今年考場需要做體溫測試等，「唔知門口搞幾耐 」，所以早上6點就起身出發，成為首位入場的考生；又坦言因疫情感到緊張，「可能有人咳一下都會緊張」。

家住元朗的吳同學今日6時已經起身出發。（高仲明攝）

早上7時半就已經有十多名考生抵達真光女書院，部分有家長陪同赴考。住在元朗的吳同學今日拖箧帶同畫畫工具，7時20分就已經抵達試場。她說因為疫情，進入考場需要做一些防疫措施，「唔知會搞幾耐」，所以早上6時就起身出門，由家長陪伴搭地鐵前來。

考生坦言「可能有人咳一下都會緊張」

對於感染風險，她說有一些擔心，憂慮考場內前後座位有人發燒，「可能有人咳一下都會緊張」；至於考試本身，她則比較希望能多考一些風景畫，少一些人像的題目。考試時間幾次改動，推遲到今日才開考，她說有一種終於開考的心情，說推遲日子有好有壞，比如很多人會因為考試標準不定而難以溫習，但自己則多了一些時間備考。

文憑試今日首日開考，有考生提早到試場準備。（高仲明攝）

不少學生有家長陪同，蕭先生則是一早驅車送女兒和一同考試的朱同學來到考場。蕭先生說現在本地個案減少，故不會太擔心考試感染的風險，不過已經幫女兒準備了口罩和搓手液。他說考試拖了一個月才開考，令不少考生甚是煎熬，笑言「再唔考唔掂啦。」

7時50分，學校準時開門，數十名考生們魚貫而入，由5名配戴口罩、膠手套的教職員測體溫、收集健康申報表，當中有部分考生現場才裁下表格，耽誤了少少時間，不過大部分人在大約8時許就已經完成程序，其後在8時10分左右步入考場。