【港鐵加價】議員要求不追加加幅　港鐵：情況艱難按經濟情況而定

根據港鐵票價調整方程式計算，港鐵今年度可加價2.55%，惟觸及「封頂」機制今年度不會加價，惟2.55%加幅會延後兩年。而今年7月1日起，港鐵會向乘客提供八折車費優惠，為期6個月，涉及約16億元的開支，政府將補貼上限8億元。 立法會交通事務委員會今日（24日）召開會議，跨黨派立法會議員要求港鐵不追加2.55%的加幅及進一步減價，有議員更炮轟港鐵「只加不減」，斥提供折扣予市民但須政府補貼8億元猶如「減人車費問返人拎錢」。 港鐵商務總監楊美珍表示，今年首季乘客量下跌四成，且因疫情關閉羅湖落馬洲站「租務收入無曬」，形容今年情況艱難。楊續指，往後兩年會否追加視乎經濟情況決定。

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工聯會立法會議員陸頌雄要求，港鐵不追加2.55%的票價加幅。民主黨立法會議員鄺俊宇則指，港鐵提供16億元的優惠，一半由政府承擔，形容「羊毛出自羊身上、減人車費問返人拎錢」，怒斥港鐵去年賺取過百億元的利潤，仍「只加不減」未有全面減票價，認為港鐵應獨自承擔相關費用。

運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘表示，倘港鐵不追加有關加幅，票價將不能追上通脹及港鐵員工的工資上升速度，屆時會影響港鐵維修、員工薪酬。同時補充，港鐵的票務收入因車站停駛受到打擊，財政能力出現問題，故港鐵無法負擔全部16億元的車費優惠開支，政府才決定負擔一半。



港鐵商務總監楊美珍回應，今年1至3月乘客量下跌四成，且因要封關須關閉羅湖落馬洲站致「租務收入無曬」，形容今年情況艱難，加上港鐵並沒有在疫情下解僱員工及要求放無薪假，故已在能力範圍向乘客提供優惠，但稍後2年會否追加加幅，則要視乎屆時的經濟因素。

港鐵商務總監楊美珍今日指，港鐵今年首季乘客量下跌四成，形容情況艱難。（資料圖片）

公民黨立法會議員譚文豪問及，倘2021/22及2022/23年度經濟因素均不需加價，屆時可加可減機制有效期結束，相關追加加幅將如何處理。蔡傑銘表示，在機制不檢討的情況下，相關加幅正常會一直延後追加，惟指2022年會檢討相關機制，屆時會把延後的加幅一併納入討論。



至於港鐵向乘客提供的八折車費優惠，由今年7月1日方開始提供。港鐵市務及策劃總經理元立行解釋，涉及的減價範圍廣包括重鐵、輕鐵及巴士，故需時約8星期更改系統及測試，以免造成混亂。楊美珍補充，是次推出的全面優惠屬首次，相信下次再推出相類優惠「應該會快啲」。

港鐵今年7月1日起將向乘客提供八折車費優惠，為期6個月。被問及為何要待7月1日才展開優惠，港鐵表示須更改電腦系統。（資料圖片）

另外，有議員表示政府補貼港鐵8億元，會令其他運輸行業因而受影響。蔡傑銘表示，政府除補貼港鐵，亦有降低公共交通工具補貼的門檻，使其他交通工具得以受惠，且早前亦在抗疫基金補貼約63億元予其他交通工具，當中巴士公司獲得8億元援助。蔡續指，當局曾考慮將交通補貼門檻降至0，惟擔心出現濫用補貼的情況，故最終決定減低補貼門檻至200元以及港鐵提供八折的優惠，為期六個月。

政府統計處上月26日公布去年12月運輸業名義工資指數變動為3.4%。按照港鐵票價調整方程式計算，連同早前公布的去年12月通脹指數為2.9%，減去額外的0.6%扣減，得出的結果是2.55%。換言之，新一年度的港鐵票價可加價2.55%。惟因去年第四季家庭住戶入息中位數變動為-2.48%，觸及「封頂」機制，故今年港鐵不會調整票價，實際2.55%的票價加幅，將分別會在2021/22年度上調1.28%，以及2022/23年度上調1.27%。