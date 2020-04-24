運房局：西九高鐵站、羅湖落馬洲站重開視乎疫情　港鐵準備就緒

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，港鐵為配合政府疫情防控措施，於今年1月30日關閉高鐵西九龍站及暫停所有列車班次；東鐵線羅湖及落馬洲站則在2月4日起暫時關閉。 立法會交通事務委員會今日（24日）召開會議，有議員問及上述車站何時恢復營運，且有否相關機制釐定重開準則。運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘表示，運房局會視乎疫情發展，大原則是本港沒有新增確診個案以及內地疫情受控，惟港鐵已準備就緒，相信有需要時能在短時間投入服務。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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立法會交通事務委員會成員姚思榮今日於會上問及，高鐵西九龍站、東鐵線羅湖及落馬洲站將何時恢復營運，當中有否涉及任何機制決定重開準則。同時又問及，港鐵今年首季載客量按年跌四成，有否預計疫情受控後，未來及全年載客量會有所改善。

運房屋副秘書長蔡傑銘表示，上述車站何時重開要視乎疫情最新發展，運房局會持續檢視情況。而港鐵則準備就緒，相信如有需要能在短時間復工。惟疫情考量方面，大原則是本土不在存在新增個案以及內地疫情受控，要考量相關數據。蔡又指，當局有相關機制跟進。

港鐵商務總監楊美珍則表示，疫情受控後的載客量要視乎出入境人數、經濟活動及當局相關措施會否影響出行等，相信未來情況嚴峻，形容是「大挑戰」。