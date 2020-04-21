【港鐵加價】港鐵首季載客量按年跌四成　去年度3.3%加幅明年實施

新型冠狀病毒肺炎疫情影響全球經濟，亦令市民減少出行，港鐵早前宣布2020年的票價不會有實質加幅，之後政府更會補貼港鐵，於7月1日起的6個月內，提供八折車費優惠。港鐵今日（21日）向立法會提交文件指，2020年首季的載客量，按年下降約四成，每天約300萬人次。港鐵指，特別車費優惠結束後，2019／20年度的票價調整幅度，即加幅3.3%，將由2021年1月2日起反映於八達通乘客所支付的車費。 另外，按照可加可減機制，港鐵今年計算得出的調整幅度為上調2.55%，不過因「封頂」機制，故暫時不會加價。港鐵指，與政府商討後，2.55%加幅將延後兩年，在2021／22年度上調1.28%，2022／23年度則加1.27%。

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立法會交通事務委員會將於周五（24日）商討港鐵加價事宜。港鐵早前已宣布，透過本身的資源提供本年度的車費優惠，令所有乘客的實質車費，在2020年不會有實質加幅。到4月8日，政府宣布新一輪紓困措施，當中包括港鐵於7月1日至2021年1月1日提供八折車費優惠，政府與港鐵會各支付一半成本提供優惠，當中涉及16億元。

不過港鐵亦稱，在疫情肆虐下，交通業務收入嚴重下跌，當中本地鐵路線的載客量大幅減少，2020年首季的載客量，按年下跌約四成，每天約300萬人次。另外，由於高鐵香港段、羅湖站及落馬洲站先後關閉，港鐵表示大幅影響跨境鐵路服務收入。

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港鐵指，需要大量資源維修更新鐵路，必需有穩健的財政狀況，包括穩定的經常性收入，當中票務收入是主要收入來源之一，在這次特別車費優惠完結後，2019/20年度的票價調整幅度，即加幅3.3%，將由2021年1月2日起，實際反映於八達通乘客所支付的車費，2021年1月份起的「全月通加強 版」及2021年1月2日起的「港鐵都會票」亦將實施2019年公布的售價。

另外，按照港鐵的票價調整機制，港鐵表示，今年計算得出的調整幅度為上調2.55%，不過由於2018年第四季至2019年第四季的家庭每月收入中位數變動值為-2.48%，按照機制的「負擔能力上限」，今年不會調整票價，但該2.55%的加幅，在與政府商討後，將會延後兩年，即在2021／22年度上調1.28%，2022／23年度加1.27%。

港鐵近年多次發生嚴重事故，包括東鐵線列車出軌、非載客列車相撞，按照現時機制，超過30分鐘的服務延誤，港鐵需罰款，並以2,500萬元「封頂」。政府認為，在服務表現安排下，現時每宗列車服務延誤事故的罰款額合適，增加罰款或會對港鐵前線人員施加過大壓力。