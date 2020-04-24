區諾軒襲警案｜主控投訴檢控此案遭暴力對待　官指與案無關拒受理

前立法會議員區諾軒被指於去年7月在旺角襲警，今（24日）於九龍城裁判法院被判140小時社會服務令。區被定罪後，有報道指主控官陳文慧在其facebook專頁上曾以「曱甴」形容示威者，又曾作批評傳媒及泛民議員等言論，陳在區被判刑後欲向法庭作出投訴，並指她因為檢控這類案件，她與其家人均受到暴力對待，但由於她事前未取得律政司指示，且未能解釋投訴內容與案件的上訴有何關係，裁判官為了保障各方，未有讓她繼續投訴。

主控官陳文慧稱因審理本案而遭受暴力對待。(資料圖片)

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主控陳文慧在區諾軒判刑後，突然站起身請法庭記錄在案，指她與家人在本月4日及5日受到滋擾。裁判官聞言表示不知陳接下來所說之事與案件是否有關，而案件已完成判刑，故亦不知她是否適合在庭內說出來，故先休庭叫陳考慮一下。

稱因檢控這類案而受暴力對待

陳在休庭後仍堅持向裁判官稱：「我因為檢控呢件案件而受到暴力對待！」她要求法庭讓她訴說2分鐘，惟裁判官詢問事件後認為與本案關係，但陳仍稱事件或會影響日後的司法程序，希望法庭聆聽後再決定要否作記錄。

辯方律師即引用《裁判官條例》第34條，指案件已告一段落，裁判官就此案的權限已結束。而且，法庭應只就訂明的法律程序作記錄。惟陳仍堅稱事件「絕對會影響一啲上訴嘅理由」，但被問及有何理由，她就回應說：「我唔可以講得太多。」

未能解釋事件與上訴有關

她最後同意投訴內容屬個人事宜，裁判官指她可循其他渠道處理，並詢問她事前有無向律政司索取指示。陳坦言沒有，裁判官遂指出她未能解釋事件跟上訴有何關係，且陳始終是律政司的代表，這令法庭更加擔心。裁判官考慮到要保障各方，拒批主控繼續投訴。她又明言，控方未得律政司指示，不宜額外提出其他事項；如獲准許，可向法庭申請。