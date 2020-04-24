區諾軒襲警案｜擴音器聲浪傷警司高振邦　區被判社服令140小時

時任立法會議員區諾軒被指去年7月7日的「九龍大遊行」過後，在旺角警民衝突中以「大聲公」向警司高振邦叫喊，令他聽力受損，事後聽到「嘞嘞聲」；並且稱呼另一警員為「毅進仔」及用咪高峰敲對方盾牌。區因而被控兩項襲警罪，早前受審後被裁定兩罪罪成，裁判官梁嘉琪今(6日)於九龍城法院聽取判區社會服務令140小時。區稱會就定罪提出上訴。

區諾軒被裁定兩項襲警罪成。(羅國輝攝)

被告區諾軒（32歲）被裁定於去年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，即警察公共關係科四點記者會的主持人。

區諾軒的戰友如黃浩銘、「長毛」梁國雄、黃之鋒及周庭等，均有到庭支持。區進庭前讀下宣言稱：「對我黎講，今日判決只係第一單，仲有第二單、第三單，或者又唔知邊日，又上門拘捕我，不斷被捕，欲加之罪，何患無詞的生活，使我每日生活於惶恐之中，作為個人，已經超過我可以承受的限度。 但作為曾經代表市民既前議員，仍然會同香港市民並肩同行，堅持到完場。 」

區當時只是想引警方注意

資深大律師彭耀鴻求情指社會服務令報告正面，他重申區的出發點與行為有別於同類案件，區當時想履行議員責任，望取得警方注意後，與警方溝通化解事件，奈何並不成功。區無意令警方受到人身傷害，而對方在事件中亦無實際傷害。他現非立法會議員，亦明白應如何取得警方注意及使用揚聲器，不大可能重犯。

報告建議判處81至160小時社會服務令，被告希望法庭考慮更短的時數，以讓他早日完成，能夠於9月在日本攻讀公共行政的博士學位。被告進修後，會繼續以不同形式服務香港。辯方另向法庭呈上一疊求情信。

感化官指區有悔意並願承擔後果

梁官判刑時引述報告指，感化官形容區態度合作，有悔意並願意承擔後果，感化官對他有信心，建議判處中等程度的服務令時數。梁官考慮到兩項控罪源於同一事件，以及被告初犯、案情背景，最終判處140小時社會服務令。

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官指區令警員憂慮受襲

梁官早前裁決時指，即使區與事主無身體接觸，但如所為令對方憂慮受襲，亦可構成罪行。她信納所有控方證人的供詞，指區敲打警員的盾牌，並以「毅進仔」稱呼對方，說話具針對性。區的神態語氣、敲盾的力度次數等等，均令警員擔心受襲。

認為區行為具惡意

而高警司曾多次叫區勿把揚聲器放其耳邊，並伸手撥開揚聲器，明顯表達了不願聽到揚聲器的聲浪。惟區反問：「點解唔嘈得？我有權嘈！」可見他是惡意令人憂慮受到人身傷害。

持續叫喊令警司不適

梁官又指，揚聲器的類型體積、聲浪威力會令人感到刺耳。區的揚聲器距警司27吋，屬於近距離，區持續地叫喊會使高警司不適。她又表示，其他同場警員也沒有類似傷勢，遂判定是區用揚聲器導致高警司耳朵受損。區最終被裁定兩項襲警罪罪成。

案件編號：KCCC2558/2020