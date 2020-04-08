區諾軒襲警案｜主控官疑fb斥法官「人渣」　袁海文向大狀公會投訴

前立法會議員區諾軒被判以揚聲器襲警罪成，《蘋果日報》報道指，一個與控方大律師陳文慧同名的Facebook帳戶屢次發表爭議言論，包括以「曱甴」形容示威者、以「黑記黑媒」批評傳媒、斥公民黨立法會議員陳淑莊為「雞莊」，又批評法官是「人渣垃圾」等。 民主黨深水埗區議員袁海文今天（8日）表示，已向大律師公會投訴陳文慧，指其行為令公眾對大律師專業及捍衛法治等信心有影響，亦是令大律師行業蒙羞，違反大律師公會行為守則。

區諾軒日前襲警案罪成。（資料圖片）

疑不滿示威青年獲輕判 批法官「判刊衰成咁」

疑似陳文慧的Facebook帳戶經常發表和轉貼「深藍」言論，包括以「曱甴」形容示威者、以「黑醫護」形容罷工醫護、以「香講賤台」形容「香港電台」，又多次斥民主黨創黨主席李柱銘為「死漢奸」。其Facebook朋友包括全國政協副主席梁振英、「藍營」KOL李梓敬等。

疑為陳文慧「真身」的帳戶曾發言批評法官是「人渣垃圾」，「畜牲暴徒！支持牠們的包括大律師公会和不少法官都是人渣垃圾！」她亦多次批評法官的判決，其中青年於去年7月14日以雨傘戳警員一案中，判罰款2000元，她在fb留言稱：「裁判官判刑衰成咁，律政司唔直接上上訴庭覆核真系（係）對唔住香港守法市民！！」她亦常常批評大律師公會，形容他們是「大劣師」，「攬炒人地就鬼咁支持，影響自己就鬼揸咁聲！呢班大劣師真正羞家！」

民主黨袁海文。（資料圖片）

袁海文：政治立場鮮明令人懷疑檢控公正

民主黨區議員袁海文今日（8日）表示，已向大律師公會投訴陳文慧，指其行為令公眾對大律師專業及捍衛法治等信心有影響，亦是令大律師行業蒙羞，違反大律師公會《行為守則》4.1段。他希望公會嚴正調查及處理，並作出紀律處分。

袁認為，陳文慧出任區諾軒案的主控官，其公開政治立場非常鮮明，其處理的案件正正涉及與其政見不同的人士，令人懷疑檢控過程是否公正。

專業人士之Facebook言論近年備受關注，一名實習律師申請成為執業律師，惟網上流傳他曾在facebook留言「黑警死全家」，被公眾投訴行為不當，要求律政司拒絕該人士的執業申請，律政司經了解當事人解釋後，不就其申請提出反對。