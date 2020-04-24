新冠肺炎｜男高音莫華倫出院高歌《獅子山下》　憶泰港住院經歷

「人生充滿歡喜，難免亦常有淚」，渾厚的歌聲高唱出《獅子山下》，歌者正正是早前確診新型冠狀病毒肺炎的61歲男高音莫華倫。他曾於泰國確診，並留醫26日，其後對病毒呈陰性後出院。然而返港時再被驗出對病毒呈陽性反應，今日（24日）則由東區醫院出院。 留院多時，莫最感謝的是醫護人員細心照顧，笑言出院後最想「食餐勁，飲碗靚湯」，但回家後仍會自我隔離一星期才與家人見面。他又指，雖一度肺部有花，但現時已康復，亦無損其聲線，更即席唱出一曲《獅子山下》。

曾到德、意、美 估計美國染病

身穿風衣及球鞋出院的莫華倫比以前略顯消瘦，他見到記者即興奮稱「住咗醫院37日，終於出院啦，人生未試過住咁耐醫院！」他慢慢道出自己「中招」的經歷，由3月5日起離港進行巡迴演出，到過德國、意大利及美國，於美國紐約逗留時間最長，近一星期。他估計是在美國染疫，「嗰時開會、去食飯都唔戴口罩，戴咗仲畀人望」。

莫華倫澄清於泰國留院期間並無入深切治療部，亦毋須聞氧氣。（莫華倫提供）

泰國確診入院 澄清無入ICU

莫於3月17日由美國出發抵達泰國，原打算轉機到其他地方渡假，惟一下機即被泰國方面截停，檢測後更發現確診新冠肺炎，並即入院。他指當時病徵輕微，只有低燒約38.2度及頭痛，並澄清於泰國留院期間並無入深切治療部（ICU），亦毋須聞氧氣，而泰國醫院則有提供包括抗生素等藥物作治療，亦有試過中藥治療。

莫華倫4月24日由東區醫院出院，感嘆健康是最重要，並感謝醫護人員照顧。（黃金棋攝）

泰留醫兩周後一度失去味、嗅覺 「食冬蔭功都無味」

莫憶述，留醫約兩周後，他開始失去及嗅覺，直言「個陣食冬蔭功都無味」，其後始慢慢恢復。而留醫第4至5日是最辛苦，「啲藥副作用好勁，又痾又嘔無晒胃口」。於陌生地方染病，莫華倫坦言當時「有少少擔憂，又有啲孤單」，因當時只能與親朋透過電話聯絡，加上語言不通，但他仍十分感謝泰國醫護照顧。

莫華倫澄清於泰國留院期間並無入深切治療部，亦毋須聞氧氣。（莫華倫提供）

回港後再驗出病毒「好唔忿氣」

留醫泰國26日驗出對病毒呈陰性後，他隨即開心回港，然而在亞洲國際博覽館檢測後，回到家收到衞生署通知對病毒呈陽性須入院，他坦言當時「好唔忿氣，點解會咁」。而在東區醫院中他並沒有接受藥物治療，僅是進行檢測，醫護人員對他指留醫是要等候體內殘餘病毒排出。而11日後終可出院，現時亦有抗體。

莫華倫笑言出院後最想「食餐勁，飲碗靚湯」。（莫華倫提供）

他大讚香港檢驗十分嚴謹，而衞生情況更是「無得比較」，設施亦較泰國先進，加上「自己醫院自己地方，安心好多」，但兩者醫護人員對他的照顧同樣是無微不至。他又笑言其留醫單人病房有海景，「好靚㗎！」留醫期間他每日會「煲劇」，以及看新聞來消磨時間。

肺部「花咗少少」 唔影響唱歌

作為男高音，肺部健康極為重要。莫指因患病，其肺部一度「花咗少少」，但回港後檢查已復原，「唔影響唱歌，醫生都安慰係小問題，好快好返」。莫指出院後感受到「健康係最重要，病好之後會控制下時間表，唔會飛得咁密」。

2017年莫華倫與林鄭月娥、張曉明出席請回歸演唱會活動。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

作為康復者，他呼籲市民「要保護好自己，一定要戴口罩」，亦要暫停群眾聚集，希望疫情可盡快過去。而即使患病亦不要太擔憂，雖然現時未有特效藥物，但亦「要放平心情，畀醫生好好咁醫」。他又稱若有需要，樂意捐出血漿抗體治療其他患者。

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