新冠肺炎│昂坪360去年客量先升後跌　按年跌兩成至145萬

昂坪360於今日（24日）公布，去年全年乘搭纜車的訪客總數為145萬人次，較 2018年下跌20.6%。昂坪360董事總經理劉偉明表示，去年上半年受惠於基建項目的落成及訪港旅客人數表現理想，訪客人數錄得超過一成的升幅；惟踏入下半年，入境旅客人次回落，特別是第四季更錄得較顯著的跌幅。 受疫情影響，昂坪360曾於2、3月暫停，並於上月中重開，恢復逢週五至週日及公眾假期的纜車服務，當中以預留足夠時間在每組賓客下車後，以漂白水清潔車廂，以及規定纜車乘載量亦減半，為有效地控制人流。

昂坪360表示，去年的全年客量總數為145萬人，較2018年下跌20.6%，疫情下，曾短暫停駛後於上月中陸續恢復服務。（資料圖片）

上半年客量一度升一成

昂坪360表示，去年的全年客量總數為145萬人，較2018年下跌20.6%，每日平均客量比2018年下跌約17.5%至4,445人，當中來自歐美及亞洲的賓客佔56%、其次為中國大陸及澳門佔25%、本地居民則佔19%。此外，乘客人均消費按年上升4%，連續10年創新高。

劉偉明表示，過去一年，上半年受惠於基建項目的落成及訪港旅客人數表現理想，乘客人數錄得超過一成的升幅；惟踏入下半年，入境旅客人次回落，第四季更錄得較顯著的跌幅。因此，去年全年的每日平均到訪賓客人數比2018年下跌約17.5%，其後推出了多個港人優惠，令下半年的每日平均本地乘客人數上升了超過一成。

昂坪360於3月中起恢復逢周五至周日及公眾假期的纜車服務，投入多個防疫措施，族乘客離開車廂後，以1:99漂白水清潔車廂，此外，鼓勵乘客事前透過網上預訂車票，每日設限量名額，以及在上車前量度體溫及保持排隊間距距離，纜車乘載量亦減半，並必須是同行者，為有效地控制人流，昂坪360指，會在疫情穩定後，靈活地推出針對不同市場的產品及優惠。