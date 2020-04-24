新冠肺炎｜議員促港府包機接滯留印度港人　毛孟靜倡先易後難處理

新冠肺炎蔓延全球，印度政府日前宣佈延長封城令至下月3日。至今約逾千港人滯留印度，入境處共收到大約1,700宗相關求助個案。多名民主派議員關注滯留情況，促請政府盡快派包機接回滯留印度港人。 民主黨許智峯今（24日）去信保安局局長李家超，指出現時約有700港人滯留在旁遮普邦（Punjab），要求港府優先考慮派出包機接載當地人士回港。議會陣線毛孟靜亦關注事件，她表示理解滯留人數多且分散不同地區，建議政府「先易後難」，先派發包機接獲最多人滯留的旁遮普邦。

毛孟靜稱，接獲香港印度協會的求助信，得知現時有1,700多名港人滯留印度。她指本月初已去信入境處尋求協助，而印度駐港領事館亦表明，只要政府答應即可配合撤離行動，惟政府至今仍然零進度。

許智峯則在在信中要求保安局公開來自印度的求助個案詳情，以及向印度政府了解當地港人的生活情況及他們的回港安排，交代印度可如何安排接送港人到機場。

涂謹申表示，滯留印度港人之中有長期病患者，現在只餘下約1星期藥量，當地亦買不到所需藥物。（羅家晴攝）

涂謹申接獲長期病患者求助 指患者只餘1星期藥使用

同樣協助滯留印度港人的民主黨涂謹申指，今接獲兩宗滯留印度，並患有長期病患的港人求助個案。其中一名滯留女士患有愛迪生氏病，是一種長期內分泌疾病，需要長期服用類固醇。如果一天不服藥，第二天就無法起床。而她亦無法在所在的城市找到該款藥，故此嘗試減少用藥的劑量，但現在亦只剩下1星期份量的藥。

另一個個案是一位長者，每月要覆診及服食精神科藥物，但他已經滯留了幾個星期，無法覆診。涂謹申希望港府如處理滯留湖北港人般，派出包機接回滯留印度港人，或將藥物送到他們手中，形容他們「希望政府救命」。

香港印度協會前主席毛漢：逾2000名港人滯留當地

截至今日上午，印度肺炎確診數字已有21,393宗，死亡個案681宗。香港印度協會前主席毛漢在港台節目《千禧年代》中表示，現時有超過2,000名持有特區護照或香港身份證的印度裔港人，受印度防疫措施影響滯留當地，主要在孟買或新德里，部分人原本是回國探親，希望特區政府協助他們回港。