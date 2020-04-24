新冠肺炎│還息不還本按揭貸款擴至居屋綠置居　延長最多12個月

房委會表示，確認財務機構可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」按揭貸款安排，延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月。延期償還本金期可最遲於今年12月31日開始。 上述安排將適用於資助出售單位計劃，包括居屋、私人機構參建居屋、可租可買計劃、租置計劃和綠置居的一手市場及第二巿場計劃。

房委會今天確認「還息不還本」的按揭貸款安排適用於資助出售計劃單位。（資料圖片／李澤彤攝）

希望減輕供樓壓力

房委會說，考慮到現時香港新冠肺炎疫情嚴峻，導致經濟受挫，為減輕資助出售單位業主的供樓壓力，房委會今天確認「還息不還本」的按揭貸款安排適用於資助出售計劃單位，以鼓勵參與財務機構為資助出售單位業主提供延遲償還本金計劃。

房委會提供按揭貸款保證

房委會說，為鼓勵參與財務機構為購買資助出售單位人士提供按揭貸款及較優惠的按揭條款，房委會為它們提供按揭貸款保證，在按揭貸款保證期內及指定情況下，由房委會承擔借款人拖欠的按揭還款 。

不過，按揭貸款保證契據內的條款或對按揭還款期及還款額等有規定，有可能令參與財務機構未能向資助出售單位業主提供「還息不還本」的按揭貸款安排。

柯創盛：希望銀行對「還款紀錄」要求可彈性處理

立法會房屋事務委員會主席柯創盛說，歡迎金管局及房委會接纳有關建議，期待銀行可以積極参與及在短期內公佈细則，並精簡申請及審批程序。他又指，由於部分業主「上會」時間短，故希望銀行對「還款紀錄」要求可以彈性處理，不要硬性規定有12個月的還款纪錄才可申請。