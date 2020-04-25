新冠肺炎｜房協擬減商戶75%租金　9月調整租金水平會考慮疫情影響

房協行政總裁陳欽勉今早（25日）在商台節目《政經星期六》上表示，房協擬跟隨政府，將寬免旗下商戶75%租金至9月，在訂定細節後，便會與租戶溝通，相信很快會實施。公屋住戶租金方面，4月起以往都有租金援助計劃，擴展到未有受惠的綜援戶，合資格的低入息住戶可獲減免半租。陳欽勉表示，有關寬減措施令房協租金收入減少一億多元，但相信不會產生財政問題。房協將於今年9月檢討屋邨租金，他指會考慮疫情影響。

房協行政總裁陳欽勉表示，房協即將推出商戶租金寬免75%的安排。（資料圖片／龔嘉盛攝）

建屋方面，陳欽勉表示，工程受輕微影響，如疫情初期石屎供應一度暫停，但強調興建數量目標不變。房協在沙田乙明邨會利用鋼鐵組裝合成法興建長者屋。即將交樓的3個樓盤已在農曆新年前取得入伙紙。

陳欽勉表示，未補價資助出售房屋出租計劃至今收到560份申請；長者業主樓換樓先導計劃收到8宗申請，其中3宗已批出交易許可證。

房協去年起對商戶減半租半年，於3月初通過，延長向合資格商戶及停車場營運商提供50%租金寬免，由4月起為期6個月，由本年4月1日至9月30日。此外，房協為轄下乙類屋邨租戶提供一個月的三分二月租租金減免。