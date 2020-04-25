新冠肺炎｜許樹昌：5月7日前無未明社區爆發　可考慮逐放寬限聚令

新型冠狀病毒疫情爆發至今，本港現時限制社交措施規例延至5月7日。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表今早（25日）在商台節目《政經星期六》上表示，連續28日零個案是最安全，但難避免未來仍會有零星由外地輸入個案，故認為於5月7日前無異常的社區爆發或源頭未明的本地個案，可以考慮逐步放寬限制措施，包括公務員回復正常上班、中學生復課等，但最高危活動，如卡拉OK等，要最後放寬。

▼限聚令升級延長▼

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認為遊行四人一組 技術上有困難

許樹昌表示，一般要28日無本地個案才算安全，4月19日出現了未找到源頭的本地個案，現階段不敢說本港疫情已受控，提醒市民不要掉以輕心。公眾假期將至，許樹昌呼籲避免去人多擠迫地方，餐廳現時不再限半滿，他認為問題不大，最重要枱與枱之間有距離，座位之間裝了膠板都有幫助，盡可能坐單向。被問到有團體希望於5月1日舉辦遊行，提出可以四人一組保持距離，許樹昌認為，「技術上有困難。」

現時限制社交措施規例延至5月7日，許樹昌認為，難避免未來仍會有零星由外地輸入個案，要在28天內完全「零新增確診」有難度，故認為於5月7日前無異常的社區爆發或源頭未明的本地個案，可以逐步放寬措施，包括公務員回復正常上班、中學生復課等，但最高危活動如卡啦OK要放最後放寬，有關行業須考慮有什麼措施可以減低傳播風險。

正觀察內地有無第二輪爆發

他認為，現時主要都是海外輸入個案，要小心處理，數據顯示外地輸入個案中有約1.1%屬無病徵確診者，最重要是檢疫期間如有不適必須即時通報，他以新加坡為例突然有隱形病人到外勞宿舍後引起大爆發。香港由本月20日起已給抵港人兩個取樣瓶，一個是即時檢測，另一個是在隔離第12日使用。同時亦正留意內地復工復課後有無第二波傳播出現，昨日亦公布有近千人是無病徵帶病毒者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

威院出院病人覆診 未見肺功能問題

就患者出院情況，他指，發病後第7天會出現抗體，過了14日病毒量偏低，屬無傳播風險，但測試劑敏感度高，故能驗出不活躍病毒，而據世衞指引須兩次呈陰性才可出院。他表示，現時香港的雞尾酒療法有效，瑞德西韋的效果是快退燒，但仍需等研究及多案例分析。

香港平均住院日數中位數為17天，最極端有人要逾50天，會跟進他們出院後的肺功能狀態，如威爾斯親王醫院曾收有70多位病人，現有有30多人出院，暫時有10多人覆診，未見有肺功能問題，他料只有小部份人會有肺纖維化問題，但對日常生活影響不大。

他指，2003年沙士（SARS）每四人有一人需入深切治療部，他跟進了百多宗個案兩年，亦只有小部份人肺有纖維化，而今次嚴重比例較低，只有約5%人要入深切治療部。他指，現時建議病人出院後要留家休息兩星期，及保持社交距離、戴口罩等。