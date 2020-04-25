新冠肺炎・4.25｜零確診又失守　再增2宗輸入個案　首披露8人復陽

新型冠狀病毒歐美疫情仍然嚴峻，本港今日新增兩宗確診，均為輸入個案，全港累計至1,038人染病。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君更公布，疫情至今共八宗「復陽」個案，但相信傳染性低。 今日是DSE文憑試考試第二日，有考生發燒送院，正等待病毒測試結果。

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【21:20】澳門連續17日無新增輸入性病例，連續28日無輸入關聯病例，當地非高等教育自5月起的復課預案，其中高中教育階段計劃於5月4日開始復課，初中教育階段則計劃於5月11日開始復課。教育暨青年局副局長龔志明今日表示，為加強復課防疫工作，將推出非高等教育學校教職工和跨境學生核酸檢測計劃，費用全免。

計劃將分階段進行，4月27至30日，為任職中學的教職工率先進行（約5,000人左右），確保高中和初中順利復課。而其他教育階段的教職工，將配合復課安排，稍後按序進行。青局亦已向學校發出復課指引，要求學校於復課前對校園進行徹底的清潔消毒，並進行復課演習，演習於4月20至29日期間進行。

新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（25）舉行例行記者會。（澳門新聞局圖片）

【20:45】目前由5,200名香港居民滯留印度及巴基斯坦，保安局表示，正研究安排專機接載他們返港。政府初步計劃優先協助現時身處印度首都新德里或巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及一些有特殊需要的人士包括病患、孕婦、小孩和長者等，探討安排專機接載他們分別從新德里或伊斯蘭堡飛回香港，乘搭專機的費用將由用者支付。

印度和巴基斯坦政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法透過一般途徑自行回港。當局表示，自接獲求助後，保安局和入境處已分別聯繫外交部駐港特派員公署、中國駐印度大使館和中國駐巴基斯坦大使館了解和跟進情況，政府亦與印度共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國的駐港總領事館聯繫，並和多間航空公司聯絡，探討安排班機予滯留港人返港。

當局稱，已初步掌握他們的基本個人資料和所在地點等，由於涉及的求助人數眾多，而部分求助人聯絡資料未齊全，入境處已加派人手積極跟進，務求盡快與求助人取得直接聯絡。

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【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

張竹君：新增兩宗確診個案，編號為1037、1038。#1037，18歲女，英國返港學生，亞博館驗口水確診，無回家。#1038，61歲男性，一家六口英國返港，外傭和孫子已確診，在八鄉檢疫中心，完成檢疫前再驗口水確診。他住在舊山頂道8A號花園台。

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總計八宗「復陽」個案，編號為58、132、351、496、648、949、968、1004。張竹君指，近期有千幾個個案，有個別個案再入院，再次檢測呈陽，無同家人住，主要住酒店，有個別有出街。專家覺得是殘留病毒未清，未必會有傳染性，內地都有報告 。醫管局及科學委員會會5月開會再傾。這類個案，衞生防護中心都會小心處理，密切接觸者都要入檢疫中心。

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八名「復陽」患者詳細資料。（香港01製圖）

劉家獻：有17歲考生發燒，送往那打素急症室，入住兒科病房，情況穩定，並無發燒，正在等待鼻液檢測結果。

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5月或恢復非緊急服務。要考慮人手、改建的二線隔離病房數目、防護裝備等因素。可能先恢復人流少、用防護裝備少的服務。

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【15:10】衞生署今日下午有疫情記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席，意味今日有新個案。

【11:35】九巴今日（25日）宣布，因應需求逐漸回升，由5月1日起將恢復繁忙時段主要客流方向的班次，即來往九龍、港島及新界的路線至疫情前的水平。而非繁忙時段及非主要客流方向的服務安排，九巴則指會密切留意各路線的運作情況及客量需求，並與運輸署保持緊密溝通，根據當局批准調配班次。

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【09:15】中學文憑試今日踏入第二日考試，今早考的科目為化學及綜合科學等。在葵涌獅子會中學，有考生在開考前不適嘔吐，但沒有發燒，學校在其位置前擺放透明膠屏風，並安排校工消毒廁所，惟該考生最終因不適而離開。雖近期本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，有考生仍擔心考試聚集增加風險，故帶備多個口罩及消毒搓手液等。

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【07:00】公立醫院的保護裝備當中，以N95口罩最為短缺，最新存量為230萬，比上周減少10萬。醫院管理局研究六大開源節流的方法，包括消毒N95重用、研究「豬咀」等可重用呼吸器、引入其他符合國際標準的口罩，當中包括一款本地廠商在香港生產的納米口罩。

醫管局指，該款納米口罩符合歐盟標準，適合預防空氣傳播疾病，也可用於霧化醫療程序，最快本月底可以購入4萬個，未來或有望每月有數十萬個供應。

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