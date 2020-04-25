【新冠肺炎】雷鼎鳴料若經濟復甦緩慢　或十年內耗盡儲備需借貸

新型冠狀病毒疫情持續，本港最新的失業率升至4.2%，為10年來新高。科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴今日（25日）於港台節目《香港家書》上指，香港經濟受歐美等地大爆發影響，預料今年本港將有負增長。 他又指，政府可用1.21萬億的財政儲備救市，但稱本港儲備有巨大的下行壓力，若經濟復甦緩慢或疫情等因素影響，料10年內有機會用完儲備，或需要借貸。

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科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴今日（25日）於港台節目《香港家書》上稱，因香港貿易主要靠轉口，故經濟會受中美貿易戰及疫情影響。此外，雖中國已大程度復工，但歐美等地大爆發導致本港及內地復甦推後，預計今年將有負增長，而明年雖有中國經濟反彈所支持，但若歐美經濟受損太重，香港明年的情況亦不太樂觀。

他於節目上又提到，受反修例運動影響，商戶及各行業倒閉及虧蝕僅為外傷，影響更大的年輕人的人力資本。他說，香港經濟及未來創科發展非常依賴年輕人，但社會上大部份年輕人無意發展，反而有意於政治活動，他們的就業前景及長遠經濟發展將會受阻。

香港科技大學榮休教授雷鼎鳴稱礙於人口老化的壓力，香港的儲備已有巨大的下行壓力。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

雷鼎鳴稱，政府有約1.21萬億財政儲備及0.73萬億基金結餘，認為可動用款項作救市。不過，他稱礙於人口老化的壓力，香港的儲備已有巨大的下行壓力，若香港經濟復甦緩慢，或疫情及政治困難解決費時，10年內有用光儲備的機會，導致本港進入借貸度日的日子。他指，港府應更珍惜基本法所規定的量入為出及審慎理財原則。