新冠肺炎｜居億元豪宅花園台6人英國返港　家傭孫女祖父三人確診

新冠肺炎零確診再度失守。衞生署及醫院管理局今日（25日）舉行簡報會，公布本港今日有兩宗新增確診個案，累計增至1,038宗。 第1037宗為18歲女學生由英國回港，在亞博留口水樣本呈陽性，已直接送醫院；第1038宗個案為61歲男子，他與家人共六人於4月7日由英國回港，六口子中家傭最先發病，其後14個月大孫女也染疫，61歲祖父男子是在八鄉檢疫中心臨完成檢疫確診，同住太太因其他健康問題入院。

近來不少外地返港確診個案，都居於半山豪宅，包括花園台、蘭心閣、寶德臺、玫瑰別墅等。（資料圖片）

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祖父無病徵 臨檢疫完成前檢測而確診

今日確診的第1037宗個案61歲男子，為第1009宗14個月大的女嬰的祖父，第993宗為該家庭一名32歲外傭，他們一家人於4月7日由英國回港，同行還包括女嬰祖母、母親及剛出生的弟弟。該家庭家住半山舊山頂道8A號億元豪宅花園台3座，於2月1日至4月7日曾到英國，張竹君透露祖父母一直在英國居住。

資料顯示，家傭3月28日起發燒，即返港前已發病。14個月大女嬰是於4月9日檢測糞便樣本，發現對新冠病毒呈陽性。今日確診的61歲祖父，是在八鄉檢疫中心臨完成檢疫前，進行檢測而發現染疫，他並無徵狀，為該同行家庭的第三人確診。其隔離期間同住的太太因其他健康問題入院。

▼限聚令升級延長▼

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另外，張竹君交代出院後「復陽」個案，據統計共有8宗個案，包括58、132、351、496、648、949、968、1004號，都是在出院後出於擔心無與家人同住，個別有出街，專家認為身體入面有殘留病毒，未必有傳染性，科學委員會在5月會再探討，署方一旦知道有關個案，會小心處理，密切接觸者要入檢疫中心，並會找出及公布他們到過的地方。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時共呈報28宗懷疑個案，目前有296人仍留院，有28人康復出院，279名確診病人在14間醫院留醫，4人危殆。