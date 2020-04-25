新冠肺炎｜張竹君：未確定疫情是否已受控　不建議現舉行遊行

新型冠狀病毒疫情持續，本港連續14日出現單位數字確診個案，今個星期共兩日出現零確診，除一名維珍航空地勤人員懷疑為本地確診個案外，大部份為外地輸入個案，本地疫情似乎受控。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前全世界疫情仍在爆發，而且香港持續有輸入個案，對於本地防疫措施是否要等完全沒有個案才取消，政府會參考不同專家的意見，於下周再作討論，並認為可以參考世衛建議。 對有團體申請在5月1日勞動節舉行遊行，稱會安排遊行人士四人一排，以及前後保持1.5米距離。張竹君表示，若以公共衛生角度來看，應避免任何大型社區活動。

張竹君指可參考伊波拉標準決定是否放寬防疫

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今早於電台訪問中表示，明白到現時難以做到28日「零確診」，若果下月7日前再沒有異常的社區爆發，或者只有零星可以追蹤到源頭的本地個案，最快可考慮在下月7日逐步放寬社交距離限制。張竹君表示，由於新型冠狀病毒疫情前所未見，對於疫情是否受控制，目前並沒有一定標準，但參考伊波拉標準，是計算最後一位有傳染性的病人離開社區28日後，都沒有新的個案為準。

她續說，由於目前全世界的疫情仍在爆發，香港持續有輸入個案，單單昨日（24日）已有800多人於機場返港，現於機場及富豪酒店進行樣本測試及等候結果，對於本地防疫措施是否要等完全沒有個案才取消，政府會參考不同專家的意見，並將於下星期稍後時間開會討論。

張竹君(左)表示若以公共衛生角度來看，應避免任何大型社區活動。 (高仲明攝)

醫管局擬5月逐步恢復部分服務

醫院管理局總行政經理劉家獻則説，局方正積極考慮在5月或以後恢復部分服務，但強調並非一次過重開，由於部份服務將會聚集較多病人，例如日間專科醫療服務，醫管局重開服務時要考慮人流控制，避免多人在醫院聚集，造成交叉感染，將可能會重新安排等候座位及在護士站設膠板等。

此外，被問到畢業醫護獲豁免不多於80%最低臨床實習時數會否影響其專業性，劉家獻表示，醫管局會從感染控制、是否必須決定是否進行臨床實習，或會考慮遙距教學，認為現時需要優先處理疫情。他提到，進入醫管局工作後，同學覆再次接受感染控制訓練，以確保使用方法恰當。