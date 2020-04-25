新冠肺炎｜八患者出院後「復陽」入院　衞生署醫管局隱瞞公眾

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（25日）新增兩宗輸入個案。《香港01》昨日報道第1004宗患者出院後再入院，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日「自爆」，累計共有8名患者康復出院後再次入院，並對病毒次再呈陽性反應。專家認為，檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒，相信傳染性很低。衞生署會追查有關患者出院後到過什麼地方，並將密切接觸者送往檢疫。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，大部份「復陽」患者的病徵很輕微，包括「少少喉嚨痛、少少咳、 唞氣唔暢順」等，部份人無病徵。醫管局會為患者進行血清測試，患者亦須在隔離病房留醫，直至兩次檢測樣本陰性方可出院。

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檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港已有一次多宗確診個案，有個別個案出院後再次入院，並對病毒反應「復陽」，包括第58宗、132宗、351宗、496宗、648宗、949宗、968宗及1004宗確診的患者，當中部份人因擔心，獨自住在酒店，亦有個別人士曾外出。她續說，內地及南韓亦有這類個案，本港專家亦認為，檢測陽性或因身體裡有殘餘病毒，相信傳染性很低。儘管如此，衞生署會追查有關患者出院後到過什麼地方，並建議他們居住及到過的地方需清洗，及將密切接觸者送往檢疫。

其中一名復陽患者在再入院前，曾到皇室堡，商場地下的馬莎分店3月開始爆發感染群組。（歐陽德浩攝）

醫管局：有「復陽」患者腳腫再入院才再確診

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，「復陽」患者的年齡分布廣闊，由十多歲至六十多歲，所以年齡非主要因素，當中有人有其他疾病，亦有部分人很健康，代表對病毒有很多未知的因素。他又說，大部份「復陽」患者的病徵很輕微，「有少少咳、唞氣唔暢順」 ，部份人無病徵。醫管局會為患者進行血清測試，患者亦須在隔離病房留醫，直至兩次檢測樣本陰性方可出院。他又強調，700多名出院患者當中，目前只有8人「復陽」，比例上不算很多。

翻查資料，第58宗個案早在3月12日已經出院，至今超過一個月。劉又稱，第58宗個案出院時仍「有少少氣喘」，他因腳腫再次入院，當時亦有輕微氣喘，驗痰後發現他對病毒呈弱陽性反應，數值是37，即病毒量少，可能是殘餘病毒。

第648宗個案患者在再入院前，曾到過皇室堡等地。

荃薈商場大快活於23日張貼告示，指得悉一名確診者曾到訪，即日停業消毒一天。（葵青區議員黃潤達FB圖片）

衞生署前日知悉「復陽」個案 今日才公布

衛生署於23日晚，更新近14日患者住所及患者所到之處名單時，突然再次重提第1004宗個案，指他在4月17日到過沙田愉翠商場，並在4月20日到荃灣荃薈商場及大窩口第二商場，惟一直沒有交代該患者的情況。同日，荃薈商場的大快活亦張貼告示，指據悉一名確診者曾到訪荃薈分店，需暫時停業及消毒。

至昨晚，衞生署回覆稱，該患者出院後再次入院，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，作為預防措施，中心會建議相關處所作清潔及環境消毒。

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