【新冠肺炎】中國科學家稱成功從康復患者複製抗體　為新療法鋪路

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，各方繼續尋找治療方法，美國有線新聞網絡（CNN）4月24日報道，一班中國科學家宣布成功從康復患者中複製抗體，此為新型療法邁出第一步。

這些學者分別來自重慶的解放軍第三軍醫大學、中國農業大學、重慶市公共衛生醫療救治中心等，他們的研究結果4月20日刊登於科學期刊《Cellular & Molecular Immunology》（細胞與分子免疫學，暫譯）。

中國科學家4月20日在科學期刊刊登的研究結果（網站截圖）

CNN報道，他們成功從康復患者身上複製（clone）兩種不同抗體，即311mab-31B5與311mab-32D4，並發現這些抗體能夠阻止新型冠狀病毒入侵人體細胞。在試管內，抗體成功阻斷新冠病毒與其受體（receptor）的結合。

科學家在實驗室取得理想結果，但目前未知在人們內能否同樣成功阻止病毒入侵人體。研究現時還在初步階段。報道稱，這些利用複製抗體對付疾病的療法並非新概念，曾用於發展對付伊波拉病症的實驗療法。

根據論文所述，中國科學家也複製了另一種抗體311mab-31B9，但測試結果顯示，它未能阻止病毒與受體結合。